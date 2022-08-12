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Тайсону Фьюри 34 года, когда день рождения, вспоминаем главные моменты из карьеры Цыганского короля

Величайшему тяжу современности — 34! Вспоминаем ключевые моменты из карьеры Тайсона Фьюри
Денис Дорофеев
Тайсону Фьюри 34 года
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В свой день рождения Цыганский король преподнёс нам самый желанный подарок — свой камбэк.

12 августа Тайсону Фьюри исполнилось 34 года. К своим годам Фьюри прошёл через всевозможные взлёты и падения. При этом он остался верен себе. Вспоминаем ключевые вехи карьеры Цыганского короля.

Мемный бой против Ли Суоби

В 2009 году Фьюри встретился с Ли Суоби. Тот поединок остался за молодым англичанином. Но там был один примечательный эпизод. Во время избиения Суоби Тайсон нанёс апперкот. Однако он, подобно бумерангу, пришёлся точно в лицо Цыганского короля. По этому поводу Фьюри смог поиронизировать над собой:

«Почему я себя ударил? Всё дело в том, что я вёл поединок, но не чувствовал этого. Парень меня совсем не бил, так что я решил ударить сам себя. С тех пор никто не бил меня сильнее»

Звание сильнейшего британца

Но впервые мир о нём услышал в 2011 году. Тогда, 23 июля, он встретился на «Уэмбли» с другим перспективным британцем Дереком Чисорой. Носитель неуклюжей комплекции Фьюри одержал победу решением судей и стал чемпионом Британского Содружества. Та победа стала отправной точкой для развития дальнейшей карьеры.

Сенсационный декласс Владимира Кличко

К середине прошлого десятилетия Фьюри подходил в статусе фрика с нелепым телосложением и язвительным мастером трэш-тока. Поэтому никто не верил в то, что он воплотит свои слова в жизнь и избавит бокс от неприкасаемого гегемона Владимира Кличко. Но какого же было удивление, когда более тяжёлый и заплывший жиром Тайсон легко размотал легенду тяжёлого веса.

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Непризнание общественности

После исторического триумфа ожидалось, что весь мир будет у ног новоиспечённого чемпиона мира. Но его так же воспринимали нелепым фриком. А IBF не разрешила ему проводить реванш с Кличко и приказала защитить титул в бою против Вячеслава Глазкова. Фьюри не был бы самим собой, если бы пошёл на поводу у федерации. Разумеется, он отказался слушаться, за что Фьюри лишили пояса. Он засунул пояс в унитаз и опубликовал фото в соцсети.

Тайсон Фьюри слил пояс IBF в унитаз

Тайсон Фьюри слил пояс IBF в унитаз

Фото: Из личного архива Тайсона Фьюри

Депрессия, запой, наркотики и мысли о суициде

Отказ драться с Кличко во второй раз сопровождался отягчающими обстоятельствами: депрессией, наркотиками, алкоголизмом и ожирением. Он набрал 180 кг. К этому вскоре добавилось лишение боксёрской лицензии из-за обнаруженных запрещённых веществ в допинг-пробе. В итоге Фьюри объявил о завершении карьеры в 2017 году. И он остался со своими демонами наедине. Семья и психиатры оказались беспомощны. Поэтому Фьюри начал задумываться о суициде.

«Я хожу к психиатрам. Они говорят, что у меня версия биполярного расстройства. Я маниакально-депрессивный. Я даже не хочу просыпаться. Я надеюсь, что умру каждый день. И это плохо говорить, когда у меня трое детей и прекрасная жена, не так ли? Но я не хочу больше жить. И если я мог бы покончить с собой и не был христианином, я бы это сделал через секунду. Я просто надеюсь, что кто-нибудь убьет меня до того, как я убью себя сам. Мне придется провести вечность в аду. Я пил с понедельника по пятницу и по воскресеньям и принимал кокаин. Я не могу с этим справиться, и единственное, что мне помогает, это когда я напиваюсь до безумия», — сказал Фьюри в интервью Rolling Stone.

Легендарный камбэк со дна

В 2018 году Цыганский король излечился от депрессии и объявил о возвращении в бокс. В мае он досрочно одолел Сефера Сефери. В августе Тайсон разобрал бывшего соперника Владимира Кличко — Франческо Пьянету. А в декабре состоялся бой, изменивший всё. «Ограбление» в схватке с Деонтеем Уайлдером сделало из Фьюри народного чемпиона. Ранее никто не оказывал достойное сопротивление Бронзовому Бомбардировщику. А тут были и декласс американца, и эпичные возвращения после нокдаунов. Так из объекта насмешек и фрика он превратился во всеобщего героя и живую легенду.

Разжиревший Тайсон Фьюри и Рикки Хаттон в боксёрском зале

Разжиревший Тайсон Фьюри и Рикки Хаттон в боксёрском зале

Фото: Из личного архива Тайсона Фьюри

И на такой волне успеха Фьюри смог дважды вынести Уайлдера и стать народным любимчиком на территории США. А заключительная часть трилогии и вовсе была признана одним из лучших боёв в истории тяжёлого веса. Наконец-то весь мир был у его ног.

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Уход из бокса

У Тайсона оставался один незакрытый гештальт — камбэк в Англию. Так как Энтони Джошуа был занят подготовкой к реваншу с Александром Усиком, для последнего боя был выбран Диллиан Уайт. А местом проведения для личности такого масштаба был выбран стадион «Уэмбли». Ожидаемо Цыганский король уложил крепкого британца и праздновал успех. Но главным хайлайтом, помимо нокаута, был выход в ринг. Фьюри просто разорвал в клочья «Уэмбли» под песню «Sex on fire», сидя на троне, как настоящий король. Поэтому в YouTube залили отдельный ролик, как Тайсон выходил в ринг. Потому что это было легендарно.

Видео доступно на канале Frank Warren's Queensberry Promotions в YouTube. Права на видео принадлежат Frank Warren's Queensberry Promotions.

А после боя он ожидаемо объявил о завершении профессиональной карьеры. Плюс Фьюри заявил, что переключается на выставочные бои. В ринге ожидалось противостояние с чемпионом UFC в тяжёлом весе Франсисом Нганну. Также он всерьёз обсуждал возможность поединка с Горой из «Игры престолов».

Продолжение

Пенсия затянулась меньше чем на полгода. За это время он успел надебоширить во Франции, где напился и пинал такси в нетрезвом состоянии. Вскоре Цыганский король вышел на связь и начал перечислять имена потенциальных оппонентов и условия для камбэка, которые казались несуразными и невыполнимыми. И вот недавно, незадолго до своего дня рождения, Тайсон Фьюри объявил о возвращении в ринг. Соперником должен стать Дерек Чисора, которого он ранее дважды уверенно бил.

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Таким образом, Тайсон Фьюри никуда не ушёл. И это хорошая новость, ведь звание короля тяжелого веса до сих пор остаётся вакантным. Было бы большим преступлением уйти в самый разгар разборок. В этом случае его величие и наследие всеми быстро забылось бы.

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