Как инвестируют свои гонорары топы из UFC?
Есть варианты с криптой, технологическими компаниями и даже с вложениями строго по шариату.
Конор Макгрегор
Около $ 120 млн Макгрегор планирует вложить в жилой комплекс в Дублине. Также Макгрегор зарабатывал на вложениях в виски: в 2021-м бренд продали за $ 600 млн, но Конор остался его амбассадором.
Жорж Сен-Пьер
В интервью GQ Сен-Пьер много рассказывал об инвестициях в себя. «Я инвестировал все деньги в то, чтобы обучаться боевым искусствам, потому что имел мечту: стать лучшим», – отмечал боец.
Деметриус Джонсон
По словам Джонсона, он бы посоветовал себе молодому инвестировать в фондовый рынок. На вопрос, куда вкладывать деньги сейчас, боец ответил: «Я большой фан технологий. Apple, Amazon, Nvidia».
Аманда Нуньес
Легендарная чемпионка не раз заявляла, что хотела бы инвестировать в новичков ММА. «Хочу инвестировать в новые таланты. Может быть, я помогу новым девушкам быстрее достичь своих целей», – говорила Нуньес.
Мэтт Браун
Ветеран UFC Мэтт Браун инвестирует в криптовалюту. «Биткоин — это король, это децентрализованная валюта, наш шанс на свободу», — сказал Браун.
Камару Усман
Усман в открытую рассказал о том, что вначале прогорел на инвестициях: согласился на предложение женщины, которая занималась вложениями, и потерял $ 60 тыс.
Хабиб Нурмагомедов
Часть денег Хабиб вложил в строительство жилого комплекса в Аланье (Турция), а также стал партнёром инвестиционной платформы Wahed Inc: её биржевой фонд полностью соответствует законам шариата.
Ещё одна инвестиция, которая может принести деньги в будущем, – собственный промоушен Eagle FC.
«Биткоин — это шанс на свободу». Куда вкладывают гонорары Хабиб, Конор и другие топы UFC
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