Американец испугался чугунных кулаков россиянина. Схватился за глаз и отказался драться

В ночь с 12 на 13 августа прошёл турнир Bellator 284. В нём принял участие бывший временный чемпион в тяжёлом весе россиянин Валентин Молдавский. В соперники ему дали непобеждённого двухметрового гиганта Стива Моури.

Американец одержал досрочную победу во всех своих десяти схватках и располагался на пятой строчке в рейтинге дивизиона. В связи с этим на него логично делали ставку как на будущее организации. А россиянину было необходимо реабилитироваться после неоднозначного проигрыша Райану Бейдеру в титульном поединке, чтобы остаться в чемпионской гонке.

И наш боец указал Моури на своё место с самых первых секунд, пробивая удачные атаки. Двухметровый гигант был не готов к такому уровню сопротивления, отлетая от тяжёлых ударов Молдавского. И развязка случилась уже в конце первой минуты поединка, но не так, как нам хотелось. В ударном размене Валентин попал в глаз сопернику так, что тот не мог видеть.



По тому, как Стив реагировал на случившееся, это было похоже на тычок в глаз. Рефери дал бойцу три минуты, чтобы прийти в себя, и вызвал врача. Однако Моури вздрогнул от того, как в его глаз попал свет от ручки. И Стив продолжил заявлять, что не сможет продолжить поединок. Таким образом, бой был признан несостоявшимся, остановившись на отметке в 54 секунды.



Не можем оценить, насколько серьёзно было попадание в глаз, но американец смог сохранить «нолик» в графе «поражения». Не исключено, что он просто испугался продолжения поединка. Похоже, нас ждёт реванш, если Скотт Кокер не придумает ничего иного. Обидно, что весь кэмп был коту под хвост. Тренер Молдавского, Фёдор Емельяненко, был явно недоволен таким исходом.