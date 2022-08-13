Рыжий Тарзан не такой уж и страшный! Дацика избили в боксёрском ринге. Видео

Всем бы в 42 года иметь настолько кипучую энергию, как у Вячеслава Дацика. Скандальный боец словно пытается компенсировать годы карьеры, потерянные за время тюремных отсидок. Рыжий Тарзан дерётся максимально часто и по любым правилам — голые кулаки, бокс и даже смешанные единоборства. Сегодня промоушен Hardcore Boxing опубликовал видео турнира, состоявшегося пару недель назад. В главном бою которого снова выступил Дацик.

Соперником Вячеслава по боксёрскому поединку был Ислам Каримов — достаточно известный спортсмен, выступающий преимущественно в поп-ММА. 23-летнего парня, представляющего Томск, точно нельзя назвать полноценной звездой, но прогрессирует он весьма быстро. Перед боем Дацик отметил, что опасается Каримова из-за его юного возраста и солидных габаритов. Тарзан планировал сбивать скорость оппонента ударами по корпусу.

Впрочем, уже на первых секундах Дацик опрокинул Ислама мощнейшим ударом с правой. Каримов выглядел несколько ошарашенным, но спокойно поднялся и даже выдержал ещё несколько попаданий. После чего он перешёл в атаку, и уже Рыжий Тарзан оказался в нокдауне! Поняв, что друг друга вполне можно опрокидывать, спортсмены бросились в жесточайший размен. Вопрос был только в выносливости и крепости челюстей.

Первым всё-таки начал «плыть» Дацик. Видимо, сказался солидный возраст. Вскоре Вячеслав оказался в стоячем нокдауне — ему даже выбили капу. В перерыве тренер пытался психологически накачать Тарзана, но у того попросту не осталось сил. И на старте второго раунда снова началось избиение Дацика, которое остановил рефери. Впрочем, сторона Вячеслава тоже выбросила полотенце. Проигравший пытался спорить, однако остановка была правильной. Каримов просто оказался чуть лучше.