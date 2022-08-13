Уложил за 6 секунд и исполнил приём из капоэйры. Самый быстрый нокаут в истории RCC

В субботу, 13 августа, в Екатеринбурге проходит турнир RCC Intro 22, который возглавит поединок между Шарабутдином Магомедовым, известным по прозвищу Шара Буллет, и Сергеем Мартыновым. Однако жара началась едва ли не с самого начала ивента.

Поединок между Вальмиром Галиевым и Иваном Паршиковым закончился рекордом — самым быстрым нокаутом в истории организации. Бойцы были заряжены с первых секунд, но Иван поплатился за это. Галиев встретил джеб Паршикова двойкой из боковых ударов со смещением вбок. И Иван оказался на канвасе через шесть секунд. Хладнокровный Вальмир тут же добил своего соперника.

Видео доступно на канале Russian Cagefighting Championship | RCC в VK. Права на видео принадлежат Russian Cagefighting Championship | RCC.

На эту победу было затрачено 10 секунд. По окончании поединка Галиев исполнил изящный приём из капоэйры. Кто знает, возможно, мы увидим это в каком-нибудь из следующих поединков в исполнении этого талантливого бойца.

Однако у бойцов небольшой опыт выступлений на профессиональном уровне, особенно у победителя, которому 23 года. Галиев успел засветиться в проекте «Путь в RCC», где дошёл до финала. А в профессионалах он провёл четыре боя, в трёх из которых он праздновал победу, а ещё один закончился вничью.

Что касается его 24-летнего визави, то у него побольше опыта в профи — 10 боёв, восемь побед и два поражения. Кроме RCC, он успел засветиться в MMA Series и гран-при ACA Young Eagle. Но, как мы видим, это никак не помогло ему избежать быстрого поражения.