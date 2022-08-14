Любимый момент главы UFC. Дана хотел вырубить бывшего друга сам, но помог Ледяной. Видео

Одним из главных ньюсмейкеров недели стал президент UFC Дана Уайт, давший пару сочных интервью. В частности, влиятельный функционер ответил на вопрос про свой самый любимый момент в истории промоушена. Выбранный Уайтом момент стал немного неожиданным и одновременно логичным.

«Когда Чак Лидделл нокаутировал Тито Ортиса. Это был мой самый любимый момент в истории UFC», — приводит слова Уайта BJ Penn со ссылкой на GQ Sport.

По всей видимости, харизматичный лысый мужчина имел в виду первый бой трилогии между Чаком Лидделлом и Тито Ортисом. Во втором поединке тоже победил Лидделл, но там был технический нокаут и далеко не такой сумасшедший ажиотаж вокруг схватки. И точно Дана не думал про третий бой, который состоялся в 2018 году и закончился бесславным поражением глубоко состарившегося Лидделла. А вот в первом бою Ледяной брутально разбил Ортиса.

Права на ролик принадлежат промоушену Ultimate Fighting Championship. Посмотреть видео можно на официальном канале UFC на YouTube.

Нокаут, конечно, шикарный, но разве в истории UFC было мало подобной красоты? Почему именно нокаут Ортиса? Скорее всего, дело в личном конфликте Даны и Тито. Когда-то Уайт был другом и промоутером Народного чемпиона, активно его раскручивая. Но, став президентом UFC, влиятельный функционер сразу отказался от сотрудничества с бойцом. При этом Дана и Тито начали конфликтовать ещё раньше, успев даже потолкаться между собой в самолёте.

Разрыв сотрудничества окончательно испортил отношения между двумя мужчинами. Уайт стал жёстко критиковать Ортиса и называть его «старым неудачником», в ответ боец вышел в майке, на которой напечатал оскорбления в адрес президента UFC. Дана стал опекать Чака Лидделла и стремился устроить бой своего нового фаворита с Ортисом, но тот уклонялся под различными предлогами. Одно время Уайт даже хотел подраться с Тито сам, почти организовав свой боксёрский бой с бывшим другом.

В 2004 году бой с Лидделлом всё-таки состоялся — и Ортиса беспощадно вырубили. В реванше Тито тоже проиграл техническим нокаутом. Отомстить Лидделлу он сумел только в 2018 году, что уже не имело такого резонанса, ведь время ветеранов давно ушло. Кстати, несмотря на серьёзный конфликт, Уайт в своё время настоял на включении Ортиса в Зал славы UFC. А боец в ответ признал огромные заслуги Даны перед смешанными единоборствами. Так что всё закончилось хорошо.