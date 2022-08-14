«Наедает пузо на кухне». Такого Дацика легко укатает даже нынешний Емельяненко

Осталось чуть больше месяца до боксёрского поединка между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком. Два скандальных бойца с уголовным прошлым враждуют много лет: из оскорблений, которыми они обменялись, можно составить целую книгу. Многие считают фаворитом схватки Дацика, поскольку Емельяненко последние месяцы восстанавливается от весёлого загула. Но и Рыжий Тарзан далеко не идеален.

Да, в отличие от Александра, Дацик дерётся очень часто. Но в этом кроется и опасность: кажется, что слишком активный ритм серьёзно утомил 42-летнего спортсмена. Вдобавок Вячеслав никак не сбросит заметный лишний вес, который мешает ему быстро двигаться и резко снижает выносливость. В недавнем бою с Исламом Каримовым «батарейка» у Тарзана закончилась ещё в первом раунде. После чего шансов на победу не осталось.

Вдобавок технический арсенал Дацика тоже вызывает определённые вопросы. Главным козырем бойца остаётся стартовая агрессия и размашистый удар с правой. Если же Вячеславу не удаётся нокаутировать соперника в первые полторы-две минуты, то его размашистые «бомбы» уже не представляют настолько большой опасности. При этом пробелы техники Дацика особенно проявляются в защите — большую часть атак соперника он ловит головой.

Александр Емельяненко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А вот Емельяненко, несмотря на свои алкогольные похождения, прошёл куда лучшую спортивную школу. И его удары выглядят куда более техничными и акцентированными, нежели у Тарзана. Если брат Последнего Императора сумеет аккуратно провести стартовый отрезок, дальше все козыри будут в его руках. Александр более вынослив, меньше весит и быстрее бьёт. Не факт, что он сумеет нокаутировать Дацика, зато забирать победу по очкам попросту обязан.

Кстати, Емельяненко тоже критически относится к сопернику. Пусть это и может быть бравадой.

«Я очень расстроен за физическую форму, за кондиции Дацика, за его манеру ведения боя. Очень разочаровало меня это. Насколько мне известно, он перестал заниматься спортом, после боя продолжил жить на кухне, наедать пузо себе, лишние килограммы. Не знаю, как он выйдет и будет против меня драться», — подытожил Емельяненко в интервью YouTube-каналу «Ушатайка».