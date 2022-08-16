Самый богатый украинец? Усик заработает за реванш с Джошуа больше двух миллиардов рублей!

Реванш между Александром Усиком и Энтони Джошуа всё ближе. Удивительно, но, в отличие от других громких поединков, финансовый вопрос практически не обсуждается. Хотя украинский и английский боксёры получат просто громадные деньги. Арабские шейхи не побоялись заметно переплатить, лишь бы привезти к себе настолько ожидаемый поединок. По предварительной информации, общий гонорар боксёров составит $ 80 млн! Которые они поделят поровну вне зависимости от исхода боя.

Между прочим, это весьма и весьма солидные гонорары. Примерно такие же деньги получил скандальный Тайсон Фьюри за свой последний бой, в котором нокаутировал Диллиана Уайта. А ведь Цыганский король распиарен куда лучше, нежели сравнительно скромные Джошуа и Усик. Если для Джошуа $ 40 млн — не первые громадные деньги в карьере, то для украинца это попросту уникальный заработок.

Дело в том, что Александр — далеко не самый медийный боксёр из не самой богатой страны. Рынок бывшего СССР остаётся небольшим: любой середняк из Англии может заработать больше, чем топовый украинский или российский боксёр. Хотя Усик успел стать абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе, его гонорары оставались весьма скромными на фоне коллег. Например, за чемпионский бой с Кшиштофом Гловацки уроженец Симферополя получил на руки только $ 45 тысяч!

Постепенно заработки Александра росли, однако до миллионных значений ещё не дотягивали. Когда Усик получил бой жизни — первую схватку с Джошуа, ему полагалось лишь 20% от общего гонорара. По разным оценкам, украинец получил около $ 5-7 млн, но и эту сумму ему пришлось делить с промоутерами, тренерами и спарринг-партнёрами. Разумеется, Александр не бедствовал, однако даже приблизиться к финансовому уровню Джошуа он не мог и мечтать.



Всё изменила сенсационная победа Усика в первом поединке. Теперь ему полагаются все 50% от гонорара — почти два с половиной миллиарда рублей! Эти деньги не сделают Сашу самым богатым человеком Украины, но точно упрочат его благосостояние. Абсолютно заслуженно, ведь украинца уже сейчас можно называть великим боксёром. Если Усик снова расправится с Джошуа, его наверняка постараются свести с Фьюри. И тогда гонорары Саши взлетят ещё выше.