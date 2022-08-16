«В четвёртом раунде было что-то вроде вкл/выкл». Сильнее Гассиева Усика ещё никто не бил

20 августа в Джидде (Саудовская Аравия) Александр Усик проведёт бой-реванш против Энтони Джошуа. Именно там должен был пройти финал Всемирной боксёрской суперсерии в первом тяжёлом весе между Усиком и Муратом Гассиевым в 2018 году. Но впоследствии он был перенесён в Москву.

Тогда на кону стояли Кубок имени Мохаммеда Али, вручаемый победителю турнира, и все четыре чемпионских пояса, то есть звание абсолютного чемпиона мира. Фаворитом, по версии букмекеров, был Гассиев. На пути к финалу российский боец смял именитого поляка Кшиштофа Влодарчика и крепкого кубинца Юниера Дортикоса. А Усик, в свою очередь, переехал Марко Хука и с трудом вырвал победу у Майриса Бриедиса. Поэтому для подготовки к финалу украинец после вялого боя с Бриедисом обратился к Анатолию Ломаченко.

Тогда никто не мог подумать, как он преобразится под руководством нового тренера за полгода. Усик выдал лучший перформанс в жизни. На протяжении всех 12 раундов он кружил вокруг Гассиева по очень простой и эффективной формуле: украинец выбрасывал серию ударов и сразу же смещался вбок с линии атаки. Мурат ходил по пятам за Александром и выцеливал его, но Усик раз за разом сбивал ему настройки, не давая ему пространства для работы.

Мурат Гассиев и Александр Усик Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Однако, несмотря на явное доминирование украинского бойца, у россиянина было пару успешных эпизодов. Во втором раунде он хорошо пробил по печени Усика, но тот не согнулся. А в конце четвёртой трёхминутки Александр нарвался на ответный правый хук, от которого его повело. Однако украинец успел сориентироваться и залезть в клинч. Вот как он прокомментировал тот эпизод:



«Один раз в четвёртом раунде я пропустил, было такое — типа вкл/выкл. Промелькнула мысль: «О, ничего себе, держу», — в самом конце раунда пропустил. Но решил, что повторять не надо».

И больше Усик не заигрывался таким образом. Александр забирал раунд за раундом в своём ураганном стиле. Он, как и прежде, забрасывал Гассиева сериями. Примечательно, что большинство из тех ударов не были мощными. Но панчер Гассиев не смог прорваться даже сквозь такую пелену. В чемпионских раундах тренер российского бойца Абель Санчес пытался «накачать» своего подопечного, чтобы спасти бой нокаутом. Но это вышло боком — превосходство Усика перешло в явное доминирование. Поэтому ни у кого не оставалось вопросов о победителе схватки.

Гассиев всем своим видом после поединка дал понять, кто выиграл. Между бойцами было сплошное уважение до боя, во время и после него. В итоге Усик стал абсолютным чемпионом мира в Москве с разгромным счётом на судейских карточках — 120-108, 119-109, 119-109. Тогда в 2018 году его хорошо приняли и не освистывали, хотя скандировали имя Гассиева. А победу он отпраздновал в одном из ресторанов рэпера Тимати Black Star Burger.