Чемпион, что это было? Усик устроил фрик-шоу на дуэли взглядов. Видео

Уже в субботу, 20 августа, на арене King Abdullah Sports City в Джидде (Саудовская Аравия) состоится долгожданный реванш, в котором в ринге сойдутся украинец Александр Усик и англичанин Энтони Джошуа. На кону будут стоять чемпионские пояса WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе. Почти год назад уроженец Крыма, который не был фаворитом противостояния, отнял их у Эй Джея.

Перед вторым поединком явного фаворита уже нет. Александру отчаянно повезло, что этот ивент захотели саудовские шейхи. В Лондоне ему было бы совсем не просто. И сам Усик неоднократно благодарил принца Халида за проявленный к его бою интерес. Инсайдеры намекают на то, что это не последний боксёрский супер-ивент. Есть информация, косвенно подтверждённая промоутером Эдди Хирном, что победитель этой пары в тех же Эмиратах встретится с Тайсоном Фьюри.

И тут есть один нюанс, который мы начали улавливать уже во время медианедели. Большинство боксёров из англоязычных стран болеют за Джошуа. Кто-то высказывает это открыто в социальных сетях, кто-то публикует ролики, в которых показывает стратегию, которая поможет победить Усика. Чем ближе к бою, тем понятнее общий настрой. И если бы в Британии каким-то образом можно было бы педалировать политическую повестку, то в Саудовской Аравии этот номер не пройдёт.



Но в команде Александра этого, судя по всему, не поняли. Либо не захотели понять. На мелких деталях акцентировать внимание не хотелось, было очевидно, что ближе к поединку Усик исполнит что-то броское. И вот дождались. На пресс-конференцию крымчанин пришёл в казачьем наряде, с качественно уложенным чубом и шикарными усами. Джошуа — в футболке.

После вступительного слова Хирн предложил Александру высказаться по поводу своих ощущений от предстоящего спортивного действа. Вместо этого слово взял менеджер украинца, и… зачитал методичку, не имеющую, по сути, никакого отношения к чемпионскому бою. Зашла она в тишину. Именно в неё зашли и последующие слова самого Усика. Джошуа откровенно скучал на этом мероприятии.

Наконец все высказались. И все настроились на стердаун. Если Усик хотел подавить волю соперника, заставить его чувствовать себя неуютно, то со второй задачей он справился на отлично. Неуютно на сцене в итоге чувствовали себя все: и принц, и Хирн, и Эй Джей. Александр замер в одной позе и принялся сверлить соперника взглядом. Англичанин дважды пытался повернуться к залу. Это могло длиться бесконечно. В итоге, когда Джошуа наконец показался фотографам анфас, Усик принялся петь.

Видео доступно на странице Matchroom Boxing в YouTube. Права на видео принадлежат Matchroom Boxing.

Не Кубанский казачий хор, конечно, но зато от души. Исполнял Александр «Червону калину» — песню украинских сечевых стрельцов. Выглядело это немного кринжово. Активно Александра поддерживала его команда, остальной зал по-прежнему молчал. Хирн и Джошуа ушли сразу, принц Халид, когда понял, что ему на прощанье никто руку жать не собирается, молча удалился со сцены, слегка почёсывая указательным пальцем висок.



Радовал собравшихся своим вокалом Усик ещё 20 секунд. В это время шейхи, занимавшие вип-места в первом ряду, знакомились с содержимым своих телефонов, а фанаты активно фотографировались с Эй Джеем. В итоге у команды Усика была своя вечеринка, у остального зала — своя. У нас же остался один простой вопрос: Александр, что это было? И чего нам ещё ждать от тебя и твоей команды?