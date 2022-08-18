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UFC 278: Камару Усман — Леон Эдвардс, когда бой, где смотреть, биография и тяжёлое детство Эдвардса

Выжил в бирмингемских бандах и ямайских перестрелках. Теперь сразится с лучшим бойцом UFC
Денис Дорофеев
Биография и тяжёлое детство Леона Эдвардса
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От тюрьмы Леона Эдвардса спасла мама, записавшая 17-летнего сына в зал ММА.

В ночь с 20 на 21 августа состоится номерной турнир UFC 278, который возглавит чемпионский поединок в полусреднем весе между Камару Усманом и Леоном Эдвардсом. Это уже их вторая очная встреча. Ранее они встречались в 2015 году. Тогда победу решением судей праздновал Нигерийский Кошмар, для которого это был дебютный бой в лиге Даны Уайта.

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Соперник Усмана — один из тех, кто может похвастать незаурядной биографией и тяжёлым детством. Британский боец родился и рос на Ямайке. Само проживание на этом острове не сулило ничего хорошего. С самого детства Леон и его младший брат Фабиан усвоили для себя правила игры.

«Ребенком, выросшим на Ямайке, вы видите только преступность, наркотики, убийства, стрельбу и нищету. День за днем. Я никогда не видел, чтобы кто-то был застрелен у меня на глазах. Но я видел, как убегали раненые люди.

Убийство стало для меня нормой в детстве. Слышать выстрелы было нормально; меня это не смущало. Когда вы играете на улицах Ямайки и слышите выстрелы, вы не убегаете и не прячетесь. Вы просто оглядываетесь. Если рядом с вами никого нет, вы продолжаете свой день. Это часть жизни. Мы не знали ничего лучшего», — признался Леон.

Леон Эдвардс

Леон Эдвардс

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Семья Эдвардса была не самой бедной по меркам Ямайки. Да, они жили в однокомнатной хибаре. И эта комната вмещала в себя кухню, прихожую и спальню, в которой жило четверо людей, включая младшего брата Леона Фабиана. Но отец будущих бойцов занимался нелегальным бизнесом, благодаря чему дети могли себе позволить машинку с пультом управления и велосипед. Так, мутные отцовские дела позволяли мальчикам быть под защитой.

Когда Леону было пять-шесть лет, отец переехал в Лондон. И он с братом остался на содержании матери. В девять лет их перевезли в Англию. Но они жили не в Лондоне, а в Бирмингеме, где папа купил им дом. Однако он не учёл одного фактора: это был преступный район Астон. Поэтому режим выживания продолжился даже на Туманном Альбионе.

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Когда Леону было 14 лет, отца Эдвардса убили в одном из лондонских клубов. Точные причины случившегося до сих пор неизвестны, Но известно, что в деле фигурировали деньги, о чём говорил сам Леон. В качестве спасения от горя подросток не нашёл ничего лучшего, чем вступить в группировку.

«Я не планировал вступать в банду. Это было средством выживания. Люди не понимают, что ваши возможности ограничены, когда вы ничего не знаете.

Это ещё больше подтолкнуло меня к бандитской жизни и преступности. Подростковый возраст был моим самым мрачным периодом. Моя банда участвовала в драках, грабежах и поножовщине. Мы продавали наркотики. Мы курили и выпивали. Меня несколько раз арестовывали за драки и нож», — рассказал Леон.

Именно в тот тёмный период парень обзавёлся прозвищем Рокки из-за того, что постоянно заступался за своих друзей в перепалках. И каким-то чудом он смог избежать тюремного заключения, хотя постоянно участвовал в стычках. Когда Леону было 17, мама перевезла его с братом в более благополучный район Бирмингема — Эрдингтон. Тогда во время одной из прогулок по новому району она смогла убедить своего неуправляемого сына записаться в секцию ММА.

Камару Усман и Леон Эдвардс

Камару Усман и Леон Эдвардс

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Несмотря на непростое финансовое положение, мама оплачивала тренировки, лишь бы он не возвращался в банду. И парень быстро проникся новым увлечением, тренируясь по два-три раза в день. Вскоре Эдвардс попросился на работу тренером детей, чтобы не платить ежемесячные взносы. И его взяли на эту должность.

«Честно признаюсь, я не знаю, что со мной было бы без ММА. Это была трудная, тяжёлая, опасная жизнь», — сказал Эдвардс.

Через восемь месяцев после начала занятий Леон выиграл свои первые соревнования, одолев четырёх соперников. Тогда он осознал своё призвание.

«Мои друзья тоже начали заниматься ММА. Я проводил так много времени в спортзале, что они последовали за мной. Они видели мой успех и пытались повторить мой путь. Я очень горжусь этим. Это одна из моих главных вещей: когда вы видите кого-то успешного, который пришел оттуда же, откуда и вы, вы хотите последовать за ним. Я показал им другой путь», — заявил боец UFC.

И с тех пор карьера Леона шла только вверх. Ему удалось преуспеть в местных Fight UK MMA и BAMMA, в котором он стал чемпионом. Так за три года в профи Рокки попал в UFC. Он долгое время был на вторых ролях, хотя проигрывал Камару Усману в далёком 2015 году в довольно конкурентном бою. Сейчас Эдвардс подошёл к поединку со стриком из девяти побед, но его оппозицию трудно назвать топовой. Можно выделить только Нейта Диаза, Рафаэля дос Аньоса, Альберта Туменова и Дональда Серроне.

Тем не менее благодаря упорному труду и вере в себя он заполучил шанс всей своей жизни. Для воплощения мечты осталось взять реванш у лучшего бойца UFC. Только вдумайтесь: если человек, проведший детство в ямайском беспределе и юность в бирмингемской группировке, сможет отобрать пояс у самого Камару Усмана, это точно станет лучшей рекламой ММА, чем лицо Конора Макгрегора на билбордах.

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