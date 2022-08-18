Махачев лучше Хабиба. Великий чемпион всю карьеру страдал от слабой ударки

Пока в центре внимания — большой бокс, но осенью все взгляды снова будут обращены на промоушен Даны Уайта. Турнир UFC 280 станет едва ли не главным в календарном году: два чемпионских боя в максимально интересных весовых категориях. Плюс ещё целая обойма других поединков, в одном из которых, кстати выступит знаменитый Пётр Ян. Но главным событием вечера по праву будет схватка за титул в лёгком весе между Чарльзом Оливейрой и Исламом Махачевым.

Напомним, до Оливейры данным поясом владел прославленный Хабиб Нурмагомедов. Орёл был действительно непревзойдённым легковесом: перед уходом на покой россиянин разбил буквально всех суперзвёзд дивизиона. Противостоять Хабибу было почти невозможно, невероятное борцовское мастерство дагестанца стало нерешаемым ребусом даже для Конора Макгрегора. Сможет ли Махачев дотянуться до высот, достигнутых его лучшим другом — большой вопрос.

Как минимум Ислам точно не сможет закончить карьеру с нулём в списке поражений. Нокаут от Адриано Мартинса снял с россиянина ярлык «непобеждённого бойца». Но это просто цифры. На самом деле у 30-летнего спортсмена есть всё, чтобы как минимум повторить достижения Хабиба. Во всяком случае, со спортивной точки зрения он не хуже, а кое-где даже и лучше. В этом уверен бывший чемпион UFC в двух весовых категориях и большой друг дагестанских бойцов — Даниэль Кормье.

«Ни один человек в UFC не доминировал в одном навыке так, как Хабиб. У него невероятная борьба и грэпплинг. Но и Ислам Махачев отличный борец. Кроме того, он фантастический ударник и более техничен, чем Хабиб. Оливейра постарается заставить его оставаться на ногах долгое время, и Исламу нужно будет показать, насколько он хорош в этом. Я думаю, история Махачева только начинается. Миру ещё только предстоит увидеть, насколько он хорош», — приводит слова Кормье Sportskeeda со ссылкой на YouTube-канал Talking Brawls.

Легендарному «пухляшу» можно верить. Он не только знает про UFC буквально всё, но и много тренировался с Хабибом и Исламом. Нурмагомедова действительно всю карьеру преследовали проблемы с ударной техникой. При этом Орёл весьма неплохо выглядел в стойке, когда ему было нужно — в частности, классно подловил Макгрегора боковым ударом. Однако в большинстве случаев Хабиб просто удачно маскировал свой главный пробел, проводя очередной тейкдаун.

Ислам Махачев Фото: Mike Lawrie/Getty Images

Нурмагомедов был не самым разнообразным бойцом. Другое дело, что свои коронные приёмы он знал на 100 баллов из 100 возможных. Махачев в стойке точно превосходит своего друга — его ударная техника выглядит конкурентоспособной даже на уровне Джастина Гэтжи или Чарльза. При этом Ислам более разнообразен и в партере, где всегда нацелен на досрочный финиш, опять-таки в отличие от своего знаменитого друга. Но это только «бумажные» расчёты.

Быть чемпионом — это необязательно значит быть самым талантливым бойцом. Хладнокровие, твёрдость характера и тот самый «чемпионский дух» — не менее важные составляющие успеха. Если Махачев в ментальном плане тоже не уступает Нурмагомедову, то обязательно станет чемпионом уже в своём ближайшем бою. Потому что все данные для титула в лёгком весе у Ислама есть уже сегодня. Осталось только грамотно их использовать.