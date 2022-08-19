Александр Усик — Энтони Джошуа 2: где и когда смотреть титульный бой в тяжёлом весе

Дата и время боя
Боксёрский турнир с главным боем Александр Усик — Энтони Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия). Также в основном карде запланированы следующие бои: Каллум Смит — Матьё Бодерлик,
Филип Хргович — Чжан Чжилэй и Баду Джек — Ричард Ривера. Усик и Джошуа оспорят чемпионские пояса в тяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO. Сейчас данные титулы удерживает Усик, победивший Джошуа в первом бою единогласным решением судей.
Начало боксёрского вечера — в 18:00 мск, Усик и Джошуа выйдут в ринг примерно в 23:00 по московскому времени. «Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию всего турнира.
Прямая трансляция
Трансляцию боксёрского турнира с главным боем Александр Усик — Энтони Джошуа проведёт официальный YouTube-канал украинского боксёра — Usyk17. Также бой покажут стриминговые платформы DAZN и Sky Sports. Однако российским пользователям они могут оказаться недоступны.
Основной кард турнира с главным боем Усик — Джошуа
Александр Усик (19-0-0) — Энтони Джошуа (24-2-0), титулы WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе;
Каллум Смит (28-1-0) — Матьё Бодерлик (21-0-0);
Филип Хргович (14-0-0) — Чжан Чжилэй (24-0-1);
Баду Джек (26-3-3) — Ричард Ривера (21-0-0).
Материалы о бое
Мнения экспертов
«Я предполагаю, что Усик победит решением судей, как и в первом бою. Джошуа попытается что-то поменять: агрессивнее работать и полагаться на свою ударную мощь. Но я надеюсь, что Александр справится с его натиском и физическими данными и сможет сдержать напор благодаря чувству дистанции, технике и подвижности», — рассказал двукратный олимпийский чемпион Алексей Тищенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Денисом Дорофеевым.
«Очевидно, в первом бою Джошуа воспользовался неправильной тактикой, попытавшись перебоксировать Усика, тогда как он должен был забить его. Такой тренер, как Роберт Гарсия, должен подтолкнуть Джошуа в правильном направлении, однако и у тренера есть предел. Не думаю, что в характере Джошуа дать Усику такой бой, чтобы победить его. Даже если я и увижу более жёсткий бой, я всё равно верю, что Усик победит единогласным решением», – заявил Марк Рэмси, тренер Артура Бетербиева.
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