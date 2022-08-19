Усик и Джошуа сверлили друг друга глазами 106 секунд. Британец сломался первым. Видео

Украинский боксёр одержал локальную победу над соперником ещё до выхода в ринг. Сумеет ли Джошуа реваншироваться в самом бое?

Уже завтра, 20 августа, на арене «King Abdullah Sports City» в Джидде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский поединок между украинцем Александром Усиком, владеющим титулами WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе, и экс-чемпионом мира, англичанином Энтони Джошуа. Последним эпизодом, когда боксёры сойдутся лицом к лицу до своего появления на ринге, стала официальная церемония взвешивания, которая состоялась сегодня – за день до боя – и получилась крайне примечательной на интересные события.

Одной из главных тем, в преддверие реванша был действительный вес украинца. В СМИ вбрасывалась информация о том, что Усик набрал 7 кг мышечной массы. Экс-чемпион мира Тони Беллью не верил в возможность такой трансформации. И как выяснилось сегодня – не зря. Вес Александра по итогам взвешивания перед боем составил 100,5 кг, тогда как британец оказался на 10 кг тяжелее своего украинского оппонента – вес Энтони составил 110,9 кг.

Стоит заметить, что в сентябре 2021 года Усик и Джошуа уже сходились в ринге для выяснения отношений. Тогда украинский боксёр одержал победу над британцем единогласным судейским решением (117-112, 116-112, 115-113). Перед боем в Лондоне также проходила церемония взвешивания – и на ней Джошуа оказался тяжелее Усика на 8 кг (вес Энтони составил 108,8 кг, а Усик показал на весах 100,2 килограмма).

Нетрудные математические подсчёты показывают, что практически за год, разделяющий первый бой спортсменов и бой-реванш, британец добавил в весе чуть больше 2 кг, а украинец поправился всего на 300 г.«Ожидалось, что мой вес будет намного больше? А видите, не всегда надежды становятся реальностью», – сказал Усик, комментируя весовые показатели.

После взвешивания боксёры сошлись на дуэли взглядов. Эдди Хирн дважды просил соперников повернуться к зрительному залу, но они его проигнорировали. В итоге, соперники сверлили друг друга взглядами на протяжении 106 секунд, совсем немного не дотянув до двух минут. Первым взгляд отвёл британец. Таким образом, в дуэли взглядов локальную победу одержал 35-летний украинец.

Права принадлежат Sky UK. Видео можно посмотреть на YouTube-канале Sky Sports Boxing.

«Что увидел в глазах Джошуа? Себя. Там было видно моё отражение», – также заметил Усик, комментируя итоги дуэли взглядов.

Разумеется, сегодняшняя победа в дуэли взглядов не принесёт Усику никаких реальных дивидендов. В конечном счёте, всё решится на ринге – в дуэли кулаков, а не глаз. Но моральный настрой перед завтрашним поединком совершенно точно играет на руку Александру, для которого бой в субботу станет юбилейным в профессиональной карьере.

На счету 35-летнего Усика 19 побед и ни одного поражения в профессиональной карьере. В свою очередь в активе Джошуа 24 победы, 22 из которых были нокаутом, и два поражения, одно из которых ему и нанёс Александр.Усик является чемпионом мира по версиям WBO, IBF и WBA – этот титул он завоевал после первого боя с Джошуа в 2021 году. Завтра британец попытается взять реванш.

«Я всегда говорю, что для меня лично битва взглядов ничего не значит. Лишь звук гонга и сильный удар, сражением взглядов не выиграют бои.Скажу честно, всё это неважно, это только борьба.

Вес, дуэли взглядов, для меня все это неважно, я просто с нетерпением жду боя.Я просто готов к 12 раундам, на 100 процентов, всё, что меньше – это бонус», – сказал Джошуа после завершения всех церемоний, которые традиционно предваряют непосредственно бой.

По предварительным данным общий гонорар боксёров составит $ 80 млн! Которые они поделят поровну вне зависимости от исхода боя.