Для мира — ломаный украинский, для своих — чистейший русский. Метаморфозы Александра Усика

Главный боксёрский бой года начнётся через считаные часы: около 23:00 мск Александр Усик и Энтони Джошуа выйдут в ринг, чтобы выявить победителя реванша. Безоговорочным фаворитом является украинец, ранее красиво и уверенно разбивший британца. Если в первом бою на Усика пресса почти не обращала внимания, то теперь именно Саша — главная цель репортёров. Впрочем, уроженец Крыма не стесняется и даже напротив, буквально наслаждается вниманием.

Образ украинского казака с национальным костюмом, чубом и усами стал настоящей медиабомбой. На официальное взвешивание Усик пришёл в вышиванке и красных шароварах — этот парень точно знает толк в эпатажных костюмах. При этом Усик во всех разговорах с прессой общался на украинском языке, пусть и крайне ломаном. Это была осознанная или вынужденная позиция? Ведь раньше Александр использовал только русский язык.

После известных политических событий боксёр показательно перешёл на свою национальную мову. Однако во время церемонии выбора перчаток украинец автоматически снова включил чистую русскую речь. Выражения вроде «Окей, летс го, братики, всё нормально» и «Да? Не хотят, Юрий Иваныч, конечно, не хотят», явно показывают, на каком языке Усику удобнее общаться со своей командой. И в этом нет ничего плохого с любой точки зрения.

Какой бы язык Александр ни выбирал на людях, за него всё равно будет переживать большинство российских болельщиков. Украинцу желают только победы над Энтони Джошуа. Будем надеяться, что Саша добьётся очередного блестящего успеха, после чего ему останется только забрать последний чемпионский пояс у Тайсона Фьюри. Задача почти невероятная, но Усику по плечу даже такие невероятные цели.

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