Квартиру на Джошуа. Украинский боксёр поставил против Усика $ 70 тыс.

Уже сегодня, 20 августа, на арене King Abdullah Sports City в Джидде (Саудовская Аравия) состоится боксёрский поединок между украинцем Александром Усиком, владеющим титулами WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе, и экс-чемпионом мира, англичанином Энтони Джошуа. Ориентировочное время начала боя – в 23:00 мск.

На протяжении всего последнего времени шла активная раскрутка главного боксёрского поединка лета 2022 года. Не потерпевший ни одного поражения в профессиональной карьере 35-летний Усик сам приложил активное участие к тому, чтобы об этом бое узнал каждый любитель спорта, даже не являющийся пристальным поклонником бокса.

За несколько дней до боя Александр привлёк к себе внимание в медиаплоскости отнюдь не своими боксёрскими навыками. На пресс-конференцию крымчанин пришёл в казачьем наряде, с качественно уложенным чубом и шикарными усами. Джошуа — в футболке. На необычном выборе наряда Александр и не думал останавливаться. На традиционной дуэли взглядов Усик замер в одной позе и принялся сверлить соперника взглядом. Англичанин дважды пытался повернуться к залу. Это могло длиться бесконечно. В итоге, когда Джошуа наконец показался фотографам анфас, Усик принялся петь. Исполнял Александр «Червону калину» — песню украинских сечевых стрельцов.

Мимо столь экстравагантного поведения соотечественника не смог пройти его давний хейтер Иван Редкач. Украинский боксёр давно известен своим негативным отношением не только к Усику, но и к ещё одному невероятно известному в мире бокса украинцу – Василию Ломаченко. Редкач никогда не лез за словом в карман, чтобы пройтись по Александру и Василию. Вот и на этот раз 36-летний боец резко выразился в своих соцсетях, обозвав Усика «клоуном чистой воды».

Подобные категоричные заявления для мира бокса не редкость. И уже на следующий день об этой истории можно было бы абсолютно преспокойно забыть, но Редкач решил ещё больше подлить масла в огонь и зарядить крупную сумму денег на первое поражение Усика в его карьере.

«Я сделал ставку в размере $ 70 тыс. на победу Джошуа. Это ещё те деньги, которые я выиграл с боя между Лопесом и Ломаченко. Я был уверен в Энтони, но затем увидел, как Усик ловит монетки, и передумал. Повернулся к окошку, чтобы спросить, можно ли отменить ставку, но мне сказали, что это невозможно», — приводит слова Редкача Sport.ua.

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Стоит заметить, что для Редкача ставки против соотечественников становятся уже привычным делом. В октябре 2020 года он действительно поставил $ 25 тыс. на победу Теофимо Лопеса в бою с Ломаченко и сорвал огромный куш, выиграв $ 73 тыс. В том поединке американец и украинец оспаривали звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе. Результат его оказался сенсационным для многих экспертов, но только не для Редкача, который выиграл целое состояние. Американец гондурасского происхождения победил единогласным решением судей – 119:109, 116:112 и 117:111.

Спустя почти два года Редкач решил продолжить традицию и снова поставил деньги против соотечественника. Любопытно, что в своём заявлении Иван также отметил, что хотел отменить ставку, но выяснилось, что сделать это уже невозможно. Так что вечером 20 августа как минимум один украинский спортсмен в бою с Усиком будет болеть за британского боксёра. По текущему курсу рубля $ 70 тыс. эквивалентны 4,139 млн руб: за такую сумму в Москве можно купить далеко не самого элитного уровня, но всё-таки квартиру.