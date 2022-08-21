«Мой бог – Иисус Христос»! Яркие эмоции Усика на победу в реванше с Джошуа

Украинский и британский боксёры не сдерживали себя после завершения боя, который продлился все 12 раундов.

В ночь с 20 на 21 августа на арене «King Abdullah Sports City» в Джидде (Саудовская Аравия) состоялся боксёрский поединок между украинцем Александром Усиком, владеющим титулами WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе, и экс-чемпионом мира, англичанином Энтони Джошуа.

Бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей праздновал Усик. Таким образом, 35-летний украинец одержал свою 20-ю победу в карьере в 20-м бою, при этом 13 из них были досрочными. Для 32-летнего Джошуа это поражение стало третьим в карьере при 24 победах.

После оглашения решения судей, которые отдали победу по очкам украинцу, Джошуа сначала очень бурно отреагировал на поражение. На опубликованном видео показано, как Энтони сначала пытается вырваться из окружения своей команды, чтобы уйти в подтрибунное помещение, а затем, после некоторых обсуждений, возвращается на ринг, чтобы поговорить с Александром. Он подошёл к Усику и задал ему вопрос: «Как ты побил меня?». Сразу после этого Энтони взял микрофон и произнёс достаточно длинную речь, обращаясь к зрителям.

«Если бы вы знали мою историю, вы бы поняли страсть. Я не боксёр-любитель пятилетнего возраста, который был элитным проспектом с юности. Меня посадили в тюрьму, меня отпустили залог и потом начал тренироваться. Я хотел иметь возможность сразиться.

Мне жаль, что пришлось бы забрать пояса у Усика. Но это из-за страсти, которую я вложил в это. Этот юноша избил меня сейчас. Возможно, я мог бы выступить лучше, но это свидетельствует об уровне тяжёлой работы, которую я приложил, поэтому, пожалуйста, поаплодируйте нашему чемпиону мира в супертяжёлом весе.

Я не 12-раундовый боец. Посмотрите на меня, я новая порода супертяжеловесов, Майк Тайсон, Сонни Листон, Джек Демпси, «вы не бросаете комбинаций, как Рокки Марчиано». Я супертяжеловес, это тяжелая работа. Усик – феноменальный талант, трижды «ура» в его честь» – сказал Джошуа.

Затем настал черёд непобедимого украинца, который посвятил победу в сегодняшнем поединке своей стране и заявил, что в следующем бою должен сразиться с Тайсоном Фьюри, иначе не хочет драться ни с кем.

«Я посвящаю этот поединок свой державе, Украине, моей семье, моей команде. Это уже история. Многие поколения будут смотреть этот бой, особенно раунд, где меня очень сильно били, но я выстоял и переломил бой, слава Богу.

Я хочу поблагодарить всех, кто за меня молился. Хочу поблагодарить Бога за ту помощь, которую он мне сегодня дал, а он мне много ее сегодня дал. Мой Бог – Иисус Христос. Спасибо, Саудовская Аравия! Иншааллах!

Бой с Тайсоном? Он не ушёл на пенсию, он хочет со мной драться. Моя команда будет работать над этим. Я хочу драться с ним. И если я не буду драться с Тайсоном Фьюри – я не буду драться ни с кем» – сказал Усик.

Новость по теме Виталий Кличко отреагировал на победу Александра Усика над британцем Энтони Джошуа

«В девятом раунде я подбежал к рингу, думал, всё – победа наша. Десятый раунд – один из лучших, что я видел, который перевернул… Не на 180 градусов, потому что он и до этого был предельно равным, но то, что Усик сделал в десятом 11-м и 12-м раундах было невероятно. Эти раунды и стали сегодня решающими. Джошуа провёл сегодняшний бой гораздо лучше, он сильно приложил Усика в девятом, я думал, дальше он завершит успех.

Но Усик вышел на следующий раунд как поезд, это был момент, когда он решил вернуть себе этот бой. Это было невероятное выступление. Он просто слишком хорош! Он слишком хорош, и нечего стыдиться. Вы видели реакцию Эй Джея, это была реакция человека, потому что он очень сильно хотел победить. На нём было такое огромное давление, что он просто «взорвался» – по горячим следам подвёл итоги боя британский боксёрский промоутер Эдди Хирн.

Напомним, что по предварительным данным общий гонорар боксёров составит $ 80 млн! Которые они поделят поровну вне зависимости от исхода боя. Таким образом Усик получает $ 40 млн в придачу к сохранённым поясам, а поверженному британцу остаётся довольствоваться только столь же крупной денежной суммой. Энтони не удалось взять реванш у Александра за поражение в их первом бое.