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UFC 278: Камару Усман — Леон Эдвардс, результат боя, кто выиграл нокаутом, Усман в полутяжёлом весе

Камару Усман грезил о двух чемпионских поясах. Карма наказала его за длинный язык
Денис Дорофеев
Карма наказала Усмана за длинный язык
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Похоже, нигериец не знаком с поговоркой: «Не говори гоп, пока не перепрыгнешь».

Ранним утром 21 августа по московскому времени лучший боец UFC вне зависимости от весовых категорий Камару Усман лишился чемпионского пояса. Он улетел в нокаут от хед-кика Леона Эдвардса. Хотя перед боем с британцем Усман заявлял о желании стать чемпионом ещё и в полутяжёлом весе. Казалось, что после фиаско Исраэля Адесаньи о переходе в этот дивизион можно позабыть. Но лучший боец UFC захотел сыграть по-крупному, чтобы вписать своё имя в историю и пополнить своё наследие таким мощным скачком.

«После Леона мы нацелены на полутяжёлый вес. Неважно, будет ли это Ян Блахович или Иржи Прохазка — это то, чего мы хотим.

Я хочу доказать всему миру, что есть причина, по которой меня считают лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории. Это означает, что в любое время, в любой момент и в любой весовой категории я могу выйти и не только сохранить свои позиции, но и победить. Я хочу доказать это», — заявлял Усман месяц назад.

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Камару достаточно мощный и крупный для полусреднего дивизиона. Благодаря этому он легко переводит соперников в партер, а также отправлял некоторых из них в нокаут. Хорхе Масвидаль вряд ли забудет такое. Поэтому не стоило удивляться его доминированию в дивизионе. К моменту реванша с Эдвардсом Усман подходил со стриком из 19 побед. 15 из них были уже в UFC с учётом финала проекта The Ultimate Fighter.

Леон Эдвардс бьёт Камару Усмана

Леон Эдвардс бьёт Камару Усмана

Фото: Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images

Неудивительно, что Нигерийский Кошмар начал грезить о новых вызовах. В средний вес он не пошёл бы, потому что там правит его друг Исраэль Адесанья, о свержении которого мечтают почти все. Поэтому почему бы не замахнуться на полутяжёлый дивизион и не прибавить махом 16 кг?

Однако Усман не учёл одной вещи. У него было незаконченное дело в виде реванша с Эдвардсом, что не мешало ему говорить о своих следующих целях. И жизнь наказала его самым жестоким способом — тяжелейшим нокаутом на последней минуте пятираундового поединка. Хотя Камару уверенно выигрывал бой.

После такой оплеухи так и хочется спросить — ну о каком переходе в полутяжи можно говорить, если не держишь удары от бойцов из своего дивизиона? Как можно подставляться под кики таким нелепым образом? Конор Макгрегор смеётся в голос от такой защиты. Даже Нейт Диаз вполне мог сегодня произвести фурор, не говоря о Хамзате Чимаеве. Страшно представить, как по Усману прокатилась бы польская мощь Яна Блаховича или действующий чемпион Иржи Прохазка.

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Нигерийскому полусредневесу точно нечего ловить на фоне таких титанов, как Блахович, Прохазка и Тейшейра. А ещё же есть Магомед Анкалаев, который давно стоит в очереди за поясом. Их рост составляет от 188 см и выше. У Усмана 183 см. На самом деле это немного для полутяжа. Плюс в день боя они весят около 100 кг, а нигериец будет недовеском на их фоне, потому что его природный вес не более 90 кг.

А помните, как Усман мечтал о бое с Канело Альваресом по правилам бокса? Теперь об этом можно смело забыть раз и навсегда. Таким образом, Камару Усман упустил шанс стать величайшим бойцом в истории UFC. Грош цена его словам. Длинный язык мало кому оказывал добрую службу.

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