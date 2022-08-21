Камару Усман грезил о двух чемпионских поясах. Карма наказала его за длинный язык

Ранним утром 21 августа по московскому времени лучший боец UFC вне зависимости от весовых категорий Камару Усман лишился чемпионского пояса. Он улетел в нокаут от хед-кика Леона Эдвардса. Хотя перед боем с британцем Усман заявлял о желании стать чемпионом ещё и в полутяжёлом весе. Казалось, что после фиаско Исраэля Адесаньи о переходе в этот дивизион можно позабыть. Но лучший боец UFC захотел сыграть по-крупному, чтобы вписать своё имя в историю и пополнить своё наследие таким мощным скачком.

«После Леона мы нацелены на полутяжёлый вес. Неважно, будет ли это Ян Блахович или Иржи Прохазка — это то, чего мы хотим.



Я хочу доказать всему миру, что есть причина, по которой меня считают лучшим бойцом вне зависимости от весовой категории. Это означает, что в любое время, в любой момент и в любой весовой категории я могу выйти и не только сохранить свои позиции, но и победить. Я хочу доказать это», — заявлял Усман месяц назад.

Камару достаточно мощный и крупный для полусреднего дивизиона. Благодаря этому он легко переводит соперников в партер, а также отправлял некоторых из них в нокаут. Хорхе Масвидаль вряд ли забудет такое. Поэтому не стоило удивляться его доминированию в дивизионе. К моменту реванша с Эдвардсом Усман подходил со стриком из 19 побед. 15 из них были уже в UFC с учётом финала проекта The Ultimate Fighter.

Леон Эдвардс бьёт Камару Усмана Фото: Chris Unger/Zuffa LLC/Getty Images

Неудивительно, что Нигерийский Кошмар начал грезить о новых вызовах. В средний вес он не пошёл бы, потому что там правит его друг Исраэль Адесанья, о свержении которого мечтают почти все. Поэтому почему бы не замахнуться на полутяжёлый дивизион и не прибавить махом 16 кг?



Однако Усман не учёл одной вещи. У него было незаконченное дело в виде реванша с Эдвардсом, что не мешало ему говорить о своих следующих целях. И жизнь наказала его самым жестоким способом — тяжелейшим нокаутом на последней минуте пятираундового поединка. Хотя Камару уверенно выигрывал бой.

После такой оплеухи так и хочется спросить — ну о каком переходе в полутяжи можно говорить, если не держишь удары от бойцов из своего дивизиона? Как можно подставляться под кики таким нелепым образом? Конор Макгрегор смеётся в голос от такой защиты. Даже Нейт Диаз вполне мог сегодня произвести фурор, не говоря о Хамзате Чимаеве. Страшно представить, как по Усману прокатилась бы польская мощь Яна Блаховича или действующий чемпион Иржи Прохазка.

Нигерийскому полусредневесу точно нечего ловить на фоне таких титанов, как Блахович, Прохазка и Тейшейра. А ещё же есть Магомед Анкалаев, который давно стоит в очереди за поясом. Их рост составляет от 188 см и выше. У Усмана 183 см. На самом деле это немного для полутяжа. Плюс в день боя они весят около 100 кг, а нигериец будет недовеском на их фоне, потому что его природный вес не более 90 кг.



А помните, как Усман мечтал о бое с Канело Альваресом по правилам бокса? Теперь об этом можно смело забыть раз и навсегда. Таким образом, Камару Усман упустил шанс стать величайшим бойцом в истории UFC. Грош цена его словам. Длинный язык мало кому оказывал добрую службу.