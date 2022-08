Отказал UFC ради карьеры в России. Интервью со Швейцарским Самураем

26 августа состоится турнир RCC 12, в котором выступит Александр Шлеменко. Противостоять ему будет серб Александар Илич. Также в карде выступит бывший оппонент Шторма Ясубей Эномото по прозвищу Швейцарский Самурай. Он выступает в России 11 лет и противостоял многим звёздам отечественного ММА (Шлеменко, Завуров, Минеев, Хизриев, Штырков).

Накануне турнира Эномото дал большое интервью «Чемпионату», в котором рассказал о том, как едва не сразился с Хамзатом Чимаевым в 2020 году в UFC, как предлагал свою кандидатуру на замену Магомеду Исмаилову для реванша со Шлеменко, о российском гражданстве и почему Ясубей до сих пор выступает в России.

— Ясубей, расскажите, пожалуйста, про ваше происхождение?

— Всё просто – я родился и вырос в Швейцарии. У меня есть японские и перуанские корни. Но в Перу жил всего один год, после чего был только один раз там.

— У вас разные корни – перуанские, швейцарские, японские. Кем вы себя ощущаете больше?

— По жизни, вне боёв я больше чувствую себя швейцарцем. А во время них проявляются все стороны, в том числе японские и перуанские.

— Как вы оказались в Японии на старте карьеры?

— Это больше была удача. Я писал всем менеджерам подряд. Связался с одним парнем в Японии, который предложил эксклюзивный контракт с организацией. Но сразу предупредил, что может не быть никаких боёв. Однако уже через неделю предложили соглавный бой в самой большой японской организации на тот момент.

Меня в Японию пригласили скорее для того, чтобы я проиграл. Мне дали соперника, у которого было почти сорок боёв, а у меня всего четыре. Я хотел завершать карьеру. Мне казалось, что проиграв один бой из четырёх, нечего делать в спорте.

— Почему вы провели в Японии всего четыре боя?

— Так получилось, что после хорошего выступления в Гран-при мне предложили хорошие условия по контракту, и я согласился. Но после этого организация не отвечала мне семь месяцев. Я через местных ребят узнал, что в организации сменились руководители. А у спонсора лиги были связи со старыми владельцами. Поэтому я не получил контракта.

Ясубей Эномото Фото: vk.com/rcc_mma

— Были ли в тот момент предложения от других японских организаций?

— В тот момент в Японии было две больших лиги, они соперничали между собой. Из-за того что я очень долго ждал предложения от одной лиги, остальные потеряли ко мне интерес. Ну и моей весовой категории не было в одной из лиг. Было предложение и от UFC, но из-за того, что я проиграл последний бой в Японии, американцы потеряли ко мне интерес. Поэтому я перешёл в Россию, в М-1.

— Сколько раз на вас выходили из UFC?

— На протяжении карьеры постоянно были переговоры, но либо не вовремя, либо просто не везло. Видимо, было не суждено.

К сожалению, я выбрал для себя сложный путь. Потому что если ты хочешь сохранить рекорд «чистым», не стоит приезжать в Россию. Здесь много бойцов. Раньше тут было сложно выиграть по очкам против местных бойцов. В UFC тоже 50 на 50, ты почти никогда не фаворит, всё против тебя.

— Можете вспомнить, когда судьи не отдавали вам победу в выигранном бою?

— Это было много раз, но неважно — это было в прошлом. Расстраиваться из-за прошлого не очень хорошо.

— Были ли среди этих поражений те, которые стоили вам попадания в UFC?

— Так сложилось, это жизнь.

— В каком году вы были ближе всего к попаданию в UFC?

— Много раз были шансы. Я был близко. Нельзя сказать, что в какой-то год был ближе. Но всегда что-то мешало.

— Александр Шлеменко говорил, что был ближе всего к UFC в 2010 году. Можете вспомнить такой же пример про себя?

— Это прошлое. Я не переживаю из-за этого. Когда был чемпионом в М-1, например, и в 2020 году мог перейти в UFC, потому что не хватало бойцов из-за ковида.

Я был близок, когда побеждал в Sengoku и когда был чемпионом M-1. В 2020-м мне предлагали поединки в UFC, потому что бойцы заболевали коронавирусом. Но теперь нет разницы – сейчас я туда не попаду, потому что слишком возрастной боец.

— В 2020 году вы сами отказали или переговоры сорвались по другим причинам?

— Просто выбрали кого-то другого. Я мог подраться на первом турнире в России, затем на Бойцовском острове, когда был нужен соперник для второго боя Хамзата Чимаева. Вроде бы приглашали в Бразилию, но каждый раз это была ситуация, когда искали бойца на замену и выбирали не меня.

— Вы видите в нём будущего чемпиона UFC или он ещё не созрел?

— С точки зрения умений он очень хорош, но мне кажется, его проблема – эго. Он немного заносчивый и много разговаривает. Мне не нравится, когда у бойцов длинный язык. Но сейчас это хороший способ продавать бои. У него хороший подход — не бояться соперников. Мне не совсем нравится такая резкая форма самовыражения, но это не что-то личное между мной и им. Просто это не мой стиль. И зачастую, когда бойцы много болтают, я вижу, как они проигрывают, из-за чего потом становятся скромнее.

— Кто был вашим любимым бойцом в нулевые годы?

— Фёдор Емельяненко, и остаётся им по сей день.

— Он действительно был номером один в Pride по популярности?

— Не знаю, был ли он самым известным, но точно был лучшим среди всех в Pride. Ногейра тоже был очень популярным – не уверен, кто из них был известнее, но считаю, что Фёдор лучше. Когда у меня был первый бой в Японии, самым известным иностранцем там был швейцарец Энди Хуг, парень из К-1. На десятую годовщину его смерти я провёл свой первый поединок в Sengoku. Организаторы были уверены, что я проиграю. Но в случае моей победы у них была хорошая маркетинговая возможность раскрутить меня, что они и сделали.

— Фёдору сейчас 45, он по-прежнему выступает. Вдохновляет ли вас это, планируете выступать до такого возраста?

— Не знаю, может быть. Мне слишком сильно это нравится. Всё зависит от бизнеса и здоровья. Сейчас я получаю удовольствие и поэтому пока не заканчиваю.

— Как вы оказались в России?

— Всё очень просто. Организация, которая предложила мне контракт, закрылась, а остальным я отказал, потому что не мог пойти в два места сразу. Спустя восемь месяцев на меня вышли из М-1 и предложили на коротком уведомлении за 10 дней титульный поединок против Шамиля Завурова. Я сомневался, но провёл этот бой и так оказался в России.

— Как получилось, что вы задержались в России на 11 лет?

— Мне нравится хорошая оппозиция, крепкие соперники. Нравится бросать себе вызовы.

— Кто ваш самый крепкий соперник за всю карьеру?

— Было так много поединков, но я бы сказал, что это Шамиль Завуров, потому что я дрался с ним четыре раза и провёл с ним много времени в клетке.

— Завуров сейчас является президентом лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC. Он не выходил на вас с предложением подраться в промоушене?

— Нет, это я обращался к нему.

— И он отказал?

— Нет, он предложил мне бой, но оффер из RCC был лучше, поэтому я пошёл туда.

Шамиль Завуров и Ясубей Эномото Фото: Из личного архива

— В течение тех лет, что вы выступаете в России, были ли у вас предложения от других зарубежных лиг, кроме UFC? Например, от Bellator, PFL или ONE.

— У меня были длительные переговоры с ONE FC. Мой брат выступал там и был одним из первых бойцов в этом промоушене. Когда ONE делал бои в Японии, я хотел там выступить, но они так и не предложили необходимые условия.

— Известно, что вы дружите с Магомедом Исмаиловым. Расскажите, как вы познакомились?

— Мы встретились в Таиланде через другого моего друга, Майрбека. Он сказал, что это хороший парень, борец. Мы позанимались вместе, он был таким безумно энергичным. Я не знал русского, он – английского, но нам всё равно было весело вместе на тренировках. Однажды я сказал Магомеду, что надо учить английский. С тех пор Магомед изучает язык, мы стали лучше понимать друг друга, и нам ещё веселее проводить время.

— Как считаете, кто победит в поединке Шлеменко и Исмаилова? И как относитесь к слухам, что бой не состоится?

— Я думаю, что бой состоится, потому что это большой, денежный поединок. Буду болеть за Магомеда.

— Когда бой Александра с Магой в августе сорвался, вы предлагали свою кандидатуру вместо Илича. Как считаете, почему вам отказали, хотя у вас есть опыт противостояний с Александром?

— Сложный вопрос. У меня нет возможности заглядывать в закулисье. Одна из причин, наверное, это потому что он левша, как и Мага. Этот парень недавно проиграл бой, а я давно прошу реванша. Не знаю, может, я мог бы разрушить планы на бой Александра и Маги. Честно говоря, не хочу думать об этом. Это большая проблема в России: если я кого-то побеждаю – тут же следует реванш, но, если кто-то победит меня, реванша никогда не будет.

Я также думаю, что с точки зрения истории, сюжета его бой с Александром был бы интереснее, потому что реванши всегда востребованы.

— Известны случаи, когда ваших секундантов не пускали в Россию, и вам давали кого-то из местных бойцов в ваш угол. Даже Магомед Исмаилов секундировал вас один раз. Какая сейчас ситуация с угловыми?

— Надеюсь, всё будет по плану. И мой друг Заур будет в моём углу. Однако я поверю в это, когда лично увижу его в Екатеринбурге. Но сейчас есть сложности между Россией и Европой. Я слышал про случаи, когда гражданам России отказывали во въезде, хотя у них были визы на руках. Поэтому я обеспокоен тем, что меня могут не пустить в Россию в ответ на меры ЕС с риторикой по отношению к недружественным странам.

— Если Заура не пустят в Россию, есть вероятность, что в вашем углу окажется Исмаилов?

— Нет, потому что Мага всегда занят.

— Вы выступаете в России свыше 10 лет. Рассматривали ли вы возможность получить российское гражданство, как это сделал Джефф Монсон?

— До последних событий рассматривал, да, но сейчас нет. И поймите, что это не такой быстрый процесс [получения гражданства]. Если бы мне кто-то предложил готовый, то да. И есть ещё такая загвоздка, что меня знают за рубежом. И если я получу российский паспорт, то у меня не будет предложений из других стран. Вот какой паспорт имеет Джефф Монсон? Если у него дипломатический, тогда другой разговор, и я бы подумал об этом.

— Как вы познакомились с Петром Яном?

— Пётр – мой друг. Мы с ним давно познакомились в Таиланде. И на первой встрече понял, что он добьётся многого. Я обычно говорю, что я самый трудолюбивый спортсмен в зале. Но каждый раз, когда я был в зале, всегда видел его там. Я продолжаю тренироваться даже тогда, когда все заканчивают. У Петра был такой же подход, как и у меня. И он преуспел, став чемпионом UFC.

— Как вы считаете, Пётр легко пройдёт Шона О’Мэлли?

— Сложно говорить заранее, потому что были ситуации, когда мои друзья легко проходили соперников. И я думал, что мне тоже будет легко. Но в итоге всё складывалось иначе, потому что стили делают бои. И по стилю мне эти парни не подходили. Но с точки зрения уровня и умений Ян и О’Мэлли на разных уровнях.

Ясубей Эномото Фото: vk.com/rcc_mma

— Вернёт ли Ян чемпионский пояс в следующем году?

— Я думаю, что да. Не стоит забывать, что во втором бою со Стерлингом у него не было своих проверенных секундантов. И Пётр ещё молодой боец. Когда рядом нет людей, к которым ты привык, это может очень повлиять на твоё ментальное состояние именно во время боя. И мне кажется, что это повлияло на исход второй встречи со Стерлингом.

— А вы согласны с вердиктом судей?

— Сложная ситуация. Всё решило время контроля, потому что Стерлинг надолго забрал спину. Это было очень скучно, но при этом набралось время контроля. По нанесённому урону бой выиграл Пётр. Но судьи обратили внимание, насколько долго Пётр отдавал спину. Это и решило вопрос. Уверен, если между ними будет ещё один бой, то такого больше не повторится. Со стилем, как у Стерлинга, фанаты всегда в проигрыше.

— Как вы считаете, Ислам Махачев одолеет Чарльза Оливейру?

— Я считаю Оливейру самым зрелищным бойцом в UFC на сегодняшний день. Мне импонирует его стиль: как он двигается в стойке и как чисто он работает в партере. Я болею за него. Когда смотрю другие поединки, обычно их перематываю. Но когда дерётся Чарльз, я всегда полностью смотрю бои. Он круто перезагрузил свою карьеру, и его последние схватки – это что-то с чем-то. Если ты сам боец ММА, тебе должно нравиться, как дерётся этот парень.

Непонятно, как Оливейра будет справляться с работой Ислама в партере. Может получиться очень скучный поединок, а может быть и наоборот.