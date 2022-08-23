Том Харди взял два золота на бойцовском турнире. Звезда Голливуда крут не только в кино

Знаменитый голливудский актёр Том Харди решил принять участие в благотворительном турнире по джиу-джитсу в Вулверхэмптоне. Кто-то мог бы подумать, что звезда Голливуда хочет просто добавить хайпа благотворительному соревнованию, но 44-летний Харди приехал туда за победой. И добыл сразу две золотых медали в разных дисциплинах! Мало того, актёр ещё и выиграл свои схватки досрочно, ловко используя рычаг локтя. Неужели Том — настоящий спортсмен?
Конечно, звезда кинофильмов не может быть одновременно и суперчемпионом в спорте. Хотя золотые медали Харди — отличное достижение, они всё-таки были добыты на любительском турнире. Что никак не умаляет блестящей спортивной формы и обученности Тома. Актёр на протяжении нескольких лет регулярно занимается джиу-джитсу, имея синий пояс. Несмотря на огромную занятость, Харди старается тренироваться пять раз в неделю! Вдобавок он владеет не только джиу-джитсу.
Британец не особо увлекался единоборствами, пока в 2010 году не получил роль в фильме «Воин». Там Тому нужно было сыграть профессионального бойца ММА, и актёр решил выглядеть максимально аутентично. Харди набрал более 10 килограммов мышечной массы и попал в профессиональный зал Wolfslair MMA Academy. Там звёздному ученику быстро поставили технику удара и научили азам борьбы, благодаря чему Том в кадре выглядел настоящим спортсменом.
Харди воспринимал тренировки не как скучную обязанность. Актёр быстро влюбился в ММА и даже подружился со многими звёздами спорта. Например, с Коди Гарбрандтом, в раздевалке которого Том находился перед многими боями. Или с Джеком МакГэнном, который, кстати, регулярно выступал в российских промоушенах. Звёзда Голливуда записывал для МакГэнна тёплые видеообращения, которые потом транслировали на экранах многих спортивных арен в России.
Том Харди
Фото: Кадр из фильма «Воин» (2011)
Тренеры Харди отмечали, что он не жалеет себя и соперников. Порой актёр проходил по пять-семь раундов жёстких спаррингов подряд, что доставляло ему большое удовольствие. В боксе главным козырем Тома был тяжёлый боковой удар с правой, а на борцовском ковре британец полагался на тот самый рычаг локтя. Постепенно Харди больше сосредоточился на джиу-джитсу, которым активно занимается по сей день. Но и боксёрские перчатки актёр не забрасывает далеко.
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