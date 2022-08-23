Александру надо быть бдительным, иначе страшные хай-кики Илича отправят его на пенсию.

Шлеменко идёт на гигантский риск. Сербский Джокер может лишить его боя с Магой

В пятницу, 26 августа, в Екатеринбурге состоится турнир по кикбоксингу и смешанным единоборствам RCC 12. В главном поединке вечера Александр Шлеменко встретится с Александром Иличем. Серб – кикбоксёр ростом 190 см, и это максимально неудобный соперник для россиянина, который готовился к низкорослому борцу Магомеду Исмаилову. Но главный поединок года в российских ММА перенесли на декабрь, а пока перед Шлеменко стоит проблема в лице бойца по прозвищу Джокер.

Илич – ярко выраженный нокаутёр. Из 13 побед до решения дошли лишь два боя, а нокаутами закончились девять. Серб бьёт ногами не хуже Леона Эдвардса, так что Шлеменко стоит беречь голову – Илич знает, как донести чёткий нокаутирующий хай-кик.

Последнюю победу Александар с Балкан одержал как раз благодаря удару ногой. В поединке против Адриана Дудека на турнире KSW 60 всё закончилось уже в первом раунде. Илич зарядил левой ногой и попал в висок сопернику. Тот попытался блокировать удар, но получилось слишком мощно – подставленная рука не спасла, и Дудек плюхнулся на канвас, где Илич оперативно его добил.

Права на видео принадлежат KSW. Посмотреть видео можно на YouTube-канале KSW.

В карьере Шлеменко встречались соперники разных габаритов, но настолько высокие – лишь три раза. Самый высокий оппонент Александра, Кендалл Гроув (199 см), отправился в нокаут во втором раунде, а обладатель второго места, Бубба Макдэниел (191 см) – в первом. А вот Тито Ортис (190 см) задушил россиянина в середине первой пятиминутки.

Сценарий боя против Илича может получиться любым, но очевидно, что Шлеменко достался опасный оппонент. Несмотря на недавние поражения, он способен финишировать россиянина – тогда о бое с Магомедом Исмаиловым придётся забыть. Мало того, если Александр проиграет сербу жёстким нокаутом, недалеко и до завершения карьеры.