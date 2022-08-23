Разговоры про «величие» Усика — чушь. Он всего лишь переиграл безвольного британца

Победа Александра Усика во втором бою с Энтони Джошуа получилась непростой. Британский спортсмен в реванше серьёзно прибавил, заставив понервничать украинца апперкотами и силовым напором. Один из трёх судей даже назвал Джошуа победителем, но украинец всё-таки выиграл раздельным решением судей. Вердикт справедлив: Усик переиграл своего оппонента за счёт скорости и техники. Таким образом, Александр сохранил все имевшиеся у него чемпионские пояса.

Естественно, сразу начались разговоры о невероятном «величии» Усика. Действительно, украинец к своим 35 годам набрал шикарную коллекцию трофеев: олимпийское золото 2012 года, звание абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе и большинство поясов супертяжёлого веса. Александр действительно невероятный боксёр, это невозможно отрицать. Но сравнивать его с Майком Тайсоном или даже Мохаммедом Али — абсолютно рано даже при большом желании.

Величие Саши в первом тяжёлом весе неоспоримо, пусть взлёт украинца и пришёлся на откровенный кризис в дивизионе. Бриедис и Гассиев, ставшие самыми сложными соперниками Усика, точно не являются легендами. А в супертяжёлом весе достижения Александра прекрасны, но далеко не уникальны. Уроженцу Крыма предстоит сделать ещё слишком многое, чтобы его начали считать великим. Давайте изучим всё, чего добился Усик, перейдя в новый вес три года назад.

Александр Усик — Энтони Джошуа Фото: PA Images via Getty Images

Для начала украинец размялся на Чаззе Уизерспуне — крепком середняке, не хватавшем звёзд с неба. Добыв досрочную победу, Усик переключился на куда более опытного Дерека Чисору. Огромный Дел Бой устроил Александру трёпку, измучив грязным боксом и активно пользуясь физическим превосходством. К чести Усика, стоит отметить, что тот стоически перенёс испытание и забрал победу единогласным решением судей. Однако показанный уровень бокса не особо восхитил — многие посчитали, что чемпионства в новом весе Саше не видать.

Тем не менее уже в следующем бою Усик получил шанс забрать почти все пояса супертяжёлого веса. Энтони Джошуа стал грозным, но самым технически удобным соперником для украинца. Главным триумфом британского великана была трудовая победа над состарившимся Владимиром Кличко. Потом Джошуа бил Карлоса Такама, Джозефа Паркера и стареющего Александра Поветкина — не самая опасная оппозиция, давайте говорить начистоту.

Мало того, Энтони ещё и умудрился проиграть Энди Руису нокаутом! Мексиканский толстячок тогда буквально растоптал англичанина, хотя в реванше ему и не удалось повторить свой успех. После чего Джошуа нокаутировал Кубрата Пулева, а следом ему достался как раз Усик. И украинец внезапно деклассировал британца, казавшегося неуклюжим на фоне скоростного и техничного претендента. Чистая победа Александра судейским решением!

Забрав четыре из пяти главных поясов тяжёлого веса, Усик согласился на реванш. И во втором поединке с Джошуа ему пришлось намного сложнее, хотя британец не показал ничего уникального. Энтони был психологически скован, в концовке выглядел откровенно безвольно, но всё-таки доставил Александру заметные проблемы. Усик поймал немало тяжёлых ударов, однако всё-таки одержал победу — и сохранил титулы за собой.

Александр Усик — Энтони Джошуа Фото: PA Images via Getty Images

Четыре победы в тяжёлом весе, три из которых судейскими решениями — этого достаточно, чтобы сравнивать украинца с Тайсоном или Али? Усик ещё не дрался с Тайсоном Фьюри, которого многие считают величайшим тяжеловесом эпохи. Не встречался и с Деонтеем Уайлдером — самым опасным нокаутёром десятилетия. Не спешите надевать на Александра корону «величайшего» раньше времени. Если всё сложится хорошо, Усик будет претендовать на это звание через пять-шесть лет. Не раньше.