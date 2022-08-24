Российский Рокки влюбил в себя американских детей. Добрый разговор с нашим чемпионом

Чтобы добиться мировой славы, российские спортсмены зачастую уезжают за океан. Однако не у всех бойцов получается с ходу закрепиться там — по разным причинам. Российский боксёр Дмитрий Юн начал свой путь в профессионалах в США, но вспышка коронавируса и перелом ноги в прошлогоднем бою в Екатеринбурге приостановили прогресс многообещающего российского проспекта.

У Дмитрия большой опыт в любителях, включающий в себя четыре победы на чемпионате России и свыше 300 боёв. Теперь он пытается перезапустить свою карьеру в Америке. Его путь напоминает то, через что прошёл Рокки Бальбоа. И Юн ещё только на начальной стадии самопреодоления.



«Чемпионат» пообщался с российским бойцом. Ниже рассказ нашего Рокки об успешном прошлом, непростом настоящем и будущем, полном надежд на возвращение в ринг.

— Дмитрий, как вы и ваше здоровье?

— Слава богу, на данный момент всё хорошо. С последнего боя прошло больше года. Знаете, иногда поражения дают больше опыта, чем победы. Главное, сделать правильные выводы и работу над ошибками. Сейчас внимательнее подхожу к тренировочному процессу и подготовке к бою, потому что с каждым боем соперники становятся всё сильнее и сильнее. Я уже очень сильно соскучился по рингу. Сейчас тренируюсь в режиме ожидания, поддерживаю форму.



— Чем вы занимаетесь в свободное время?

— В свободное от тренировок время делюсь опытом с местными начинающими боксёрами. В основном это дети. Они относятся ко мне с интересом, потому что я приехал из-за рубежа. Всё-таки наша и американская школы бокса отличаются. Также хожу на хайкинг, стараюсь не сидеть дома.



— А вы заметили какие-то отличия между российской и американской школами бокса?

— Я вижу разницу в тренировочном процессе. Допустим, у нас в России тренеры уделяют больше внимания технико-тактическим действиям, больше обучают школе бокса. А здесь только в начале покажут, как бить. А потом через месяц могут уже в ринг пустить на спарринги. Вот так в драке кто-то становится чемпионом, а кто-то завязывает. А у нас немножко по-другому — когда я только пришёл в бокс в семь лет, тренер не надевал на меня перчатки в первый год тренировок. Я только стоял напротив зеркала, отрабатывал правильность нанесения ударов и передвижений. А здесь они относятся к тренировкам немного иначе.

— А в каком зале вы сейчас тренируетесь?

— Сейчас я живу в городе Вудленд-Хиллс. Самый ближайший ко мне зал — это Blue Moon. Главный тренер этого зала — Бадди Макгирт. Сейчас с ним работает Сергей Ковалёв. И я посещаю этот зал. Ещё в получасе езды от дома находится зал Wild Card Boxing, где Фредди Роуч тренирует. В принципе, с залами проблем нет. Вот я жду, когда мне скажут дату боя.



— В последний раз вы выступали в январе 2021 года. Я правильно понимаю, что с тех пор ни одного предложения по бою к вам не приходило?

— Ну после того боя я восстанавливался три-пять месяцев. Затем приступил к тренировкам и принял решение вернуться в США. Но в Штатах не так просто сделать бой. Есть некоторые обстоятельства, которые нужно разрулить. Ну а так, если будут интересные предложения выступить за пределами США, возможно, я соглашусь.



— Вы до сих пор сотрудничаете с Эгисом Климасом?

— Да.

Эгис Климас, Дмитрий Юн и Боб Арум Фото: Из личного архива Дмитрия Юна

— А почему у вас нет предложений, если вашими делами занимается такой известный менеджер?

— Сейчас я делаю документы, чтобы проводить бои. На данный момент не получил от государства разрешение проводить бои. Как только получу эту бумагу, у меня обязательно будет бой.



— А были предложения из других стран? Например, от RCC, где вы провели четыре боя?

— Когда я ещё находился в России, со мной связывался менеджер из RCC Boxing Promotions. Он интересовался моим здоровьем и дальнейшими планами. Но я чётко обозначил, что собираюсь лететь в Америку.



— У вас сейчас есть спонсор?

— Нет.



— И на какие деньги вы живëте в США?

— В России у меня были сбережения, был автомобиль. Но что не сделаешь ради цели и мечты? Я всё продал. Здесь живу не так комфортно, как в России жил бы. Но цель есть цель. Нужно выходить из зоны комфорта. Как говорят, после дождя выходит радуга. Думаю, у меня также будет.



— Можете рассказать историю, лучше всего характеризующую Эгиса Климаса?

— Первое, что приходит мне в голову, это то, что все боксёры не имеют контракта с Эгисом. Мы с ним сели и поговорили, закрепили мужским рукопожатием. На этом наше сотрудничество можно считать заверенным подписью.

— У вас богатый бэкграунд в любителях. Вы становились чемпионом России четыре раза. Имели ли значение эти достижения для Климаса?

— Думаю, сами достижения не имели значения. Они мне больше помогали быть уверенным в себе и своих силах. Я находился в национальной команде России семь лет. Это придавало мне уверенности на просмотрах в Штатах, когда я спарринговался с местными ребятами. Считаю, Эгис принимал решение касательно меня не по регалиям, а уже когда увидел меня в деле.

— А с кем из известных боксёров вы пересекались на сборах в составе российской команды?

— С Дмитрием Биволом пересекался. С Раджабом Бутаевым мы в один год становились чемпионами России. И мы вместе поехали на наш первый международный выезд в 2007 году в Англию на первенство Европы. И по сей день мы поддерживаем связь, общаемся. С Раджабом у меня тесные отношения, хорошо знаем друг друга. Ещё с Петром Хамуковым и Евгением Градовичем пересекались на сборах. Можно много имён перечислить.



— Сейчас вы тренируетесь под руководством Бадди Макгирта?

— Да. Но он сейчас на выезде. И я пока тренируюсь не так, как готовлюсь. У меня на данный момент четыре-пять тренировок в неделю.



— Но когда вам дадут бой, вы сразу же начнёте совместную подготовку?

— Да, я скажу Бадди, что есть такая-то дата боя. Тогда мы выстроим тренировочный план и будем по нему готовиться. А пока у меня ОФП, работа в тренажёрном зале и т.д.

— Как вы познакомились с Бадди?

— Это было ещё в 2019 году в городе Окснард. Там был большой боксёрский зал, в котором тренировались Сергей Ковалёв и Василий Ломаченко. Естественно, Бадди посещал зал вместе с Сергеем. И вот как-то так познакомился с Бадди. И Сергей посоветовал мне поработать с ним, если я хочу получить большие бои и стать чемпионом. Я доверяю Сергею и его опыту в профессиональном боксе. И когда вернулся в Америку в прошлом году, решил, что буду тренироваться под руководством Бадди Макгирта.



— Вы в хороших отношениях с Сергеем Ковалёвым и присутствовали на его прошлом поединке. Как вам его камбэк? Успеет ли он ещё раз подраться за пояс?

— Да, тот бой был в Лос-Анджелесе. Мы поехали болеть всей командой. В принципе, мне понравился бой Сергея. Он был не так истощён весогонкой и дышал неплохо на протяжении всех раундов, потому что ему комфортнее в этом весе боксировать. А насчёт того, успеет или нет стать чемпионом — это дело промоутеров. Но мы знаем боксёров, которые становились чемпионами и в 40 лет. У Сергея очень большой опыт, и поэтому ему всё по силам.



— Неизвестно, чем закончилось разбирательство Сергея с промоутерской компанией Triller Fight Club?

— Я читал новости, но не в курсе подробностей и нюансов.

— У вас есть понимание, почему Сергей больше не востребован у нынешних бродкастеров, из-за чего ему приходится драться в сомнительных организациях? Он же экс-чемпион мира по трём версиям.

— Моё личное мнение — возможно, эти платформы списали Сергея из-за последних его боёв, потому что не видели в нём потенциала. Но в последнем бою он показал, что ещё в деле.



— Если бы вам предложила бой Triller, вы бы согласились выйти?

— Естественно, я бы согласился, потому что гонорар для меня стоит на втором плане. Я хочу выйти в ринг, подраться. Готов даже выйти бесплатно подраться. Я посвятил боксу 22 года. Сейчас у меня небольшой перерыв. Но думаю, что этот перерыв пошёл мне на пользу, потому что я сделал выводы. Нужно запастись терпением, и вы услышите дату моего следующего боя.