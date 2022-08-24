Усик — «маленький», но стоит дорого. Фьюри требует 500 миллионов за бой с украинцем!

После второй победы Александра Усика над Энтони Джошуа стало ясно, что теперь украинец должен встретиться с Тайсоном Фьюри. Усик владеет всеми титулами в супертяжёлом весе, кроме пояса WBC, который удерживает Цыганский король. Схватка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжах должна привлечь невероятное внимание болельщиков. Украинец точно не будет против — он давно хочет побить Фьюри. Осталось только уговорить, а точнее, засыпать Тайсона невероятными деньгами.

Формально Цыганский король завершил карьеру, о чём за последний месяц успел сообщить дважды. Но его «уходы» никто не воспринимает всерьёз: чтобы сосчитать подобные заявления Фьюри, не хватит пальцев на руках. К тому же Тайсон оперативно отреагировал на победу украинского спортсмена. По информации британских СМИ, чемпион WBC выразил готовность подраться с Усиком, но за невероятную сумму в € 150 млн! И болельщики сразу приуныли. Хотя данная цифра вполне реальна.

Супертяжи — самая популярная и зрелищная весовая категория. Устроить поединок за звание абсолютного чемпиона хотели бы многие: это не только прибыль, но и колоссальный престиж. Думается, те же арабские шейхи, пусть и скрепя сердце, могли бы заплатить Тайсону требуемые € 150 млн. И выдать ещё € 70-80 млн Усику, у которого больше поясов, но куда меньший уровень популярности. Однако аппетиты Цыганского короля растут быстрее, чем мы успеваем писать.

Александр Усик Фото: Francois Nel / Al Bello/Getty Images

«Самый большой бой в мире должен состояться за самые большие в мире деньги. Если я поставлю на кон всё против неизвестного иностранца, мальчикам лучше заплатить мне полмиллиарда или придержать маленького простофилю. Если бы это был Джошуа, я бы подрался бесплатно, но увы», – написал Фьюри в социальных сетях.

500 миллионов за бой? Причём с украинским парнем, которого сам Тайсон называет «неизвестным иностранцем»? Кажется, Цыганский король здесь противоречит сам себе. Да и деньги он запросил совершенно нереальные. Конечно, Фьюри имеет право требовать громадные суммы, но полмиллиарда — откровенный перебор. И сам великан прекрасно это понимает. Просто набивает себе цену, что он умеет делать не хуже, чем драться в ринге.



Напомним, самый большой гонорар в истории получил Флойд Мейвезер за бой с Мэнни Пакьяо — примерно $ 150-180 млн — «чистыми». Наверное, Фьюри следует ориентироваться на тот же порядок цифр — тогда он получит своё. Зато радует вот что: раз Цыганский король начал торговаться, значит, реально готов к противостоянию с Усиком. Следовательно, в ближайший год мы увидим один из величайших боёв десятилетия. В этом нет никаких сомнений.