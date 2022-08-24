Уснул за 35 секунд и проиграл нокаутом бойцу UFC. Самые болезненные поражения Шлеменко

В пятницу, 26 августа, в Екатеринбурге состоится турнир по кикбоксингу и смешанным единоборствам RCC 12. В главном поединке вечера Александр Шлеменко встретится с Александром Иличем. Серб выглядит очень опасным соперником для омского Шторма, который не проигрывал уже три года. Но в карьере Шлеменко случались по-настоящему болезненные поражения – вспоминаем пять самых тяжёлых.

Роналду Соуза

Бой с Жакаре в 2006 году стал для Шлеменко вторым выездом в Бразилию. Будущая легенда UFC проводил лишь третий бой в карьере, но почти сразу повалил Шторма на настил. Россиянин активно защищался, но ближе к середине раунда Соуза поймал его в ручной треугольник. Выбраться из плотного захвата не получилось, но омич не постучал и просто уснул. Так глубоко, что после финиша он далеко не сразу пришёл в себя.

Права на видео принадлежат Jungle Fight.

У Александра был шанс отквитать поражение – RCC вёл переговоры с Соузой. Бразилец мог заменить Магомеда Исмаилова на турнире 26 августа, но стороны не сошлись по датам. Поединок всё ещё возможен – Жакаре готов подраться с победителем боя Шторма и Илича.

Йордан Радев

Ещё одно тяжёлое поражение Шлеменко случилось в 2009-м на турнире FF 26 в Финляндии. Болгарин Йордан Радев не выглядел таким уж опасным соперником, но закончил бой уже в конце первого раунда. Радев никогда не славился ударной мощью, а Шторм ранее не проигрывал нокаутом, но в этот день всё закончилось максимально неожиданно.

За 33 секунды до перерыва болгарин удачно попал с левой, и Шлеменко упал на канвас. Лаки-панч Радева вышел слишком хлёстким – Шторм долго не мог встать и сделал это только при помощи секундантов.

Тито Ортис

В 2014 году Александр в статусе чемпиона среднего веса Bellator бросил вызов Тито Ортису. Легендарный полутяж только закончил с UFC, откуда ушёл с семью поражениями в последних девяти поединках. Но американец оставался опасным соперником, особенно на фоне разницы в габаритах.

Как и в предыдущих случаях, поединок закончился быстро. Шторм упорно защищался от тейкдауна, но Тито всё же повалил его на канвас и сделал то же, что Роналду Соуза – заключил шею в ручной треугольник. Александр традиционно не стал стучать и уснул.

Брэндон Хэлси

Сразу после Ортиса Шлеменко предстояло защищать пояс в среднем дивизионе. Соперником стал Брэндон Хэлси – парень с огромными мускулами и рекордом 7-0. Казалось, что для Шлеменко этот соперник станет проходным – всё-таки Хэлси неопытный и не самый техничный. Но американец сильно удивил зрителей в Финиксе.

Права на видео принадлежат Bellator. Посмотреть видео можно на YouTube-канале BellatorMMA.

Поражение до сих пор остаётся самым быстрым в карьере Шторма. Сразу после начала Хэлси свалил россиянина на канвас и оказался за его спиной. Брэндон умудрился оперативно поймать шею Шлеменко и заключить её в замок. Всё случилось так молниеносно, что на 35-й секунде бой уже остановили – как и в предыдущие разы, Александр снова не сдался. Спустя три года Шлеменко взял реванш у Хэлси в М-1 – в этот раз Шторм победил даже быстрее, забив соперника за 25 секунд.

Бруно Силва

Первым соперником Шлеменко после ухода из Bellator оказался Бруно Силва. Бразилец, который сейчас выступает в UFC, встретился со Штормом в М-1 и расстроил всех фанатов российского бойца.

Права на видео принадлежат M-1 Global. Посмотреть видео можно на YouTube-канале M-1 Global.

Александр уверенно и активно начал поединок – он шёл вперёд и часто атаковал. Шлеменко имел весомое преимущество по ударам и явно забирал первый раунд, но первому отрезку не суждено было завершиться. В конце третьей минуты Силва донёс несколько точных ударов до головы Шторма, и судья остановил бой.