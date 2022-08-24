«Саша был в предсмертном состоянии». Как друзья спасают Емельяненко-младшего

На протяжении многих лет Александр Емельяненко остаётся самым громким персонажем российских ММА. Младший брат Фёдора Емельяненко умудрился загубить уникальный природный талант, но всё равно остался звёздным спортсменом. А его алкогольно-уголовные похождения известны даже людям, вовсе не интересующимся спортом. При этом Александр остаётся ещё и максимально харизматичным человеком, никогда не лезущим за словом в карман. Но в последние месяцы за Емельяненко-младшего было очень тревожно.

После определённого периода, когда Александр вёл здоровый образ жизни, спортсмен снова ударился во все тяжкие. Апофеозом стало знаменитое интервью, где Емельяненко выглядел действительно больным человеком — не связывал слова, плохо соображал и вдобавок был сильно избит. Казалось, что бойца ждёт большая беда, но, к счастью, в Екатеринбурге нашлись люди, которым Александр небезразличен. Емельяненко перевезли на Урал и начали постепенную реабилитацию спортсмена.

Следует отдать должное Саше: несмотря на свою зависимость, он схватился за шанс спастись. Емельяненко выполнял все предписания врачей и даже постепенно вернулся в зал! Сейчас боец постепенно увеличивает нагрузки и всё больше становится похожим на себя прежнего — спаррингует, проводит длительные тренировки и очень много бегает. Все, кто переживает за Александра, надеются, что боец не сорвётся с правильного пути. Знаменитый Иван Штырков рассказал, как чувствует себя Емельяненко сейчас.

«Вы же понимаете, из какого состояния Александра вывели не так давно. И то, что сейчас он делает, и то, какой образ жизни ведёт — это чудо. И это чудо сделано людьми, которые в него поверили. Потому что состояние, в котором он находился определённый промежуток времени назад, я бы назвал его предсмертным. Потому что если человек не может встать с кровати по причине алкогольного опьянения и его пагубных влияний, то это состояние при смерти, инвалида. А сейчас человек спаррингует, двигается.

Но это нельзя назвать полной реабилитацией или полным возвращением к тому самому Александру Емельяненко. К той форме, которую мы у него видели в АСА, в RCC. Конечно, человек почти год был в запое. Хорошо, что нашлись люди, которые пошли навстречу Саше. И дай бог, если условный бой со Шлеменко будет для Емельяненко мотивацией и мы продлим эту мотивацию как можно дольше. Сейчас у Александра немного другие задачи в жизни. Естественно, что он старается себя замотивировать боями. И это круто.

Нет такого, что сейчас Саша поднял руки и начал двигаться, уворачиваться, как Тайсон. Но он бьёт, попадает, проводит полуторачасовые тренировки, бегает кроссы и качается. Держит себя в форме — вы бы видели её сейчас. Он молодец. Но это и благодаря людям, которые в него поверили. Пусть Саша будет хотя бы достойным членом общества. Будет драться с теми, кто даёт ему поединки. И больше не пьёт. Этого будет достаточно, я считаю», — передаёт слова Штыркова корреспондент «Чемпионата» Игорь Брагин.

Мало того, Александру готовы даже предложить бой в лиге RCC! Если Емельяненко продолжит держать себя в руках, после сентябрьского боя с Вячеславом Дациком брат Последнего Императора может пережить в Екатеринбурге ещё и спортивный ренессанс. Об этом рассказал исполнительный директор лиги RCC Николай Клименко.

Александр Емельяненко Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

«Есть ли вероятность, что Емельяненко будет драться в RCC? Есть. Я каждый день нахожусь в зале и вижу Сашу. Он занимается дважды в день. В высоком темпе, наравне с другими членами команды. Он выкладывает себя полностью. Так почему нет? Может, это не второй шанс уже, десятый. Но если этот шанс поможет ему вернуться в нормальную среду? Может, он уже в этом году сможет подраться в RCC. Мы с ним общаемся, есть большие шансы на это».

Давайте просто порадуемся за Александра. Благодаря силе духа и бесценной помощи друзей Емельяненко день за днём возвращает себе здоровье и оптимальную форму, пусть и маленькими шажками. Будем надеяться, что Саша больше никогда не шагнёт на смертельную тропу алкоголизма. Даже если спортивная карьера останется позади, главное — чтобы Емельяненко стал здоровым членом общества, как это совершенно верно подметил Штырков. Остальное — это детали.