Эдвардс заслуженно взял пояс. Ему воздалось за постоянный игнор от UFC и тяжёлое детство

Мы привыкли к тому, что чемпионами становятся только самые лучшие и самые яркие, кого лига нацеленно продвигает. Но иногда эта доля выпадает самым неприметным персонажам, которые не меньше других заслуживают этого звания. К таковым можно причислить Леона Эдвардса, которому долгое время не хватало того самого пуша со стороны UFC.

Да, на его счету был стрик из девяти побед. Но кого из топов он одолел? Легковес Рафаэль дос Аньос, никакой Дональд Серроне и Нейт Диаз, которого нет в топ-15 дивизиона. К тому же Леон выживал в последнем раунде со Стоктонским гангстером. Поэтому его высокое расположение в рейтингах было сомнительным. А после победы Хамзата Чимаева над Гилбертом Бёрнсом британец ямайского происхождения и вовсе поднялся на вторую строчку.

Что касается самого Борза, то UFC предприняла три попытки организовать встречу с Эдвардсом. Не виноват Леон в том, что Хамзат приостановил карьеру. Также британец не виноват во вспышке коронавируса, отменившей бой с Тайроном Вудли в 2020 году. И Рокки точно непричастен к травме Хорхе Масвидаля, из-за которой накрылся их прошлогодний поединок. Единственное, где Эдвардс провинился, это когда он ткнул пальцем в глаз Белала Мухаммада. В результате их поединок был признан несостоявшимся. При этом он определённо заслужил тайтл-шот своей усердной работой и победной серией.

Руководство UFC долгое время не замечало усилий британца. Иначе как можно объяснить тот факт, что он был всего лишь 12-м в рейтинге дивизиона после семи побед подряд. В то же время его соотечественник Даррен Тилл был третьим со стриком из пяти триумфов. Но на турнире в Лондоне эту серию прервал Масвидаль брутальным нокаутом. Сразу после этого напрашивалось противостояние с Эдвардсом. Хорхе даже подогрел это закулисной дракой с Рокки, где разбил ему лицо. Однако руководство лиги не заметило этот эпизод.

Но это никак не сломило Леона, который скромно продолжал делать свою работу и всё-таки дождался своего шанса. Даже когда Леон безнадёжно проигрывал реванш Камару Усману, он до последнего выжидал подходящего момента, чтобы сотворить апсет года. Поэтому если вспомнить, через какие трудности он прошёл перед тем, как оказаться в ММА, тогда вопрос о том, был ли тот хед-кик лаки-панчем или выверенным ударом, отпадёт. Нокаут Усмана — это компенсация за трудное детство, убийство отца, игноры со стороны руководства UFC и многочисленные отмены схваток.

Может быть, Леон Эдвардс не станет великим бойцом, как тот же Камару Усман и Жорж Сен-Пьер, но он точно заслужил эту минуту славы и те мгновения, когда он рыдал перед своей семьёй по FaceTime. Поэтому завоевание титула чемпиона UFC в канун 31-го дня рождения — это очень символично и закономерно. С днём рождения, чемпион!