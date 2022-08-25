Удар в пах и нападение с бейсбольной битой. Русские рэперы решат давний конфликт в клетке

Поединки в индустрии поп-ММА можно разделить на три категории: в первой сражаются бойцы, претендующие на статус профессионалов, во второй – артисты, блогеры и актёры, в третьей – настоящие фрики. По-настоящему интересными YouTube-схватки получаются, только когда у участников есть предыстория, основанная на реальном конфликте. Чаще всего он бывает у представителей второй категории, особенно рэперов, которые стали частыми посетителями клетки. Самый яркий пример – бой Шокка и Жигана. Затмить это противостояние может поединок бывшего участника группы CENTR Птахи и другого хип-хоп-артиста, Obe 1 Kanobe – мужчины подерутся в промоушене «Наше дело».

Конфликт Давида Нуриева и Никиты Канобовича начался ещё в 2014 году – тогда артисты поругались в «Твиттере» из-за общего знакомого, рэпера 5 Плюх. После взаимных оскорблений Птаха приехал на концерт к оппоненту и на заднем дворе отлупил его в присутствии группы поддержки. На ролике, который кто-то из друзей Нуриева позже слил в интернет, видно, что Давид получил ощутимое преимущество в начале боя, так как ударил соперника коленом между ног.

Избитый Obe 1 таил обиду четыре года: в конце 2018-го он подкараулил Птаху возле дома, где тот гулял с собакой, и напал на него с бейсбольной битой. С Канобовичем пришли два друга, которые также снимали происходящее на камеру. Атаку рэпер провалил – он не попал по Птахе битой, а затем не смог его догнать, так как Нуриев во время побега отстреливался из пистолета с, как он утверждал, холостыми патронами.

Казалось, что конфликт рэперов закончился ничем. На Versus Battle они выходить отказались, а на вопрос о бое в клетке Птаха три года назад ответил, что слишком стар для этого. Похоже, Нуриев изменил мнение – летом 2022-го он встретился с Obe 1 в студии «Нашего дела».

На первой пресс-конференции Птаха вышел из себя, набросился на оппонента и даже донёс пару ударов в голову. На финальной прессухе всё шло спокойнее – соперники обменивались уже ставшими банальными колкостями. «Надеюсь, Никита покажет нам суперстайл», – говорил Нуриев, который, к слову, заметно габаритнее соперника. «Уж по яйцам бить я точно не буду», – отвечал ему Obe 1.

Obe 1 Kanobe и Птаха Фото: кадр из видео

Общение проходило мирно до тех пор, пока в зале не появился один из друзей Канобовича, который участвовал в нападении на Нуриева. Парень назвал себя жертвой обстоятельств и при этом жёстко наехал на Птаху с претензиями, после чего началась массовая драка. Когда потасовку уняли, глава промоушена Артур Арутюнян сразу предложил перейти к дуэли взглядов – видимо, понял, что конструктива здесь ждать не стоит.

Посмотреть видео можно на RuTube-канале «Наше дело».

Птаха пообещал, что выяснения отношений не закончатся в клетке вне зависимости от исхода боя. Рэперы отдубасят друг друга по правилам и за хорошие гонорары, а затем отправятся на задний двор и закончат начатое восемь лет назад, но уже бесплатно и без камер.