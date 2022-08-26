RCC 12: хай-кик сербского Джокера может отправить Шлеменко на пенсию? LIVE!

А в соглавном бою турнира «жару» будет устраивать знаменитый Уральский Халк.

Сегодня, 26 августа, в Екатеринбурге состоится турнир по кикбоксингу и смешанным единоборствам RCC 12. В бойцовском вечере примут участие 26 спортсменов из России и других стран. В главном бою турнира россиянин Александр Шлеменко встретится с сербским бойцом Александром Иличем. В соглавном поединке российский боец Иван Штырков подерётся с соотечественником Насрудином Насрудиновым. Перед ними в октагон выйдут представляющий Швейцарию Ясубей Эномото и россиянин Борис Медведев.



«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и главных событий вокруг него.