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Шлеменко — Илич, где смотреть, RCC 12, прямая онлайн-трансляция, Штырков — Насрудинов, 26 августа 2022, кто фавориты

RCC 12: хай-кик сербского Джокера может отправить Шлеменко на пенсию? LIVE!
Александр Фролов
RCC 12: Александр Шлеменко — Александр Илич
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А в соглавном бою турнира «жару» будет устраивать знаменитый Уральский Халк.

Сегодня, 26 августа, в Екатеринбурге состоится турнир по кикбоксингу и смешанным единоборствам RCC 12. В бойцовском вечере примут участие 26 спортсменов из России и других стран. В главном бою турнира россиянин Александр Шлеменко встретится с сербским бойцом Александром Иличем. В соглавном поединке российский боец Иван Штырков подерётся с соотечественником Насрудином Насрудиновым. Перед ними в октагон выйдут представляющий Швейцарию Ясубей Эномото и россиянин Борис Медведев.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и главных событий вокруг него.

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RCC 12: Александр Шлеменко — Александр Илич, где смотреть Полный кард турнира RCC 12 с главным боем Шлеменко — Илич RCC 12 c главным боем Шлеменко — Илич, когда начало
Live Александр Фролов

Дуэль взглядов в небе

Провести дуэль взглядов на крыше небоскрёба — отличная идея. Выглядело очень круто!

Фото: Пресс-служба RCC

09:46 Александр Фролов

Остановит ли Насрудинов грозного Уральского Халка?

Противостояние Ивана Штыркова и Насрудина Насрудинова тоже представляет собой огромный интерес. Уральский Халк идёт на серии из трёх побед, Насрудинов — максимально опасен как в стойке, так и в партере. Кто кого?

09:27 Александр Фролов

RCC 12: Александр Шлеменко — Александр Илич, где смотреть

Турнир RCC 12 с главным боем Александр ШлеменкоАлександр Илич в полном объёме покажет телеканал «Удар». Два главных боя с участием Шлеменко и Ивана Штыркова также покажет РЕН-ТВ.

09:20 Александр Фролов

Шлеменко прибыл в Екатеринбург сильно заранее

Александр Шлеменко любит всё делать вовремя. Шторм прилетел в Екатеринбург задолго до турнира, чтобы правильно подготовиться.

09:14 Александр Фролов

Полный кард турнира RCC 12 с главным боем Шлеменко — Илич

Основной кард


Александр Шлеменко (61-13) — Александр Илич (13-5);

Иван Штырков (20-2-1) — Насрудин Насрудинов (10-1);

Борис Медведев (14-2) — Ясубей Эномото (22-13);

Мамука Усубян (15-1) — Иван Кондратьев (9-1-4);

Михаил Рагозин (20-5) — Антониу Арройо (9-5);

Предварительный кард


Рауль Тутараули (29-6) — Али Абдулхаликов (10-1);

Салимхан Ибрагимов (28-6-1) — Сергей Косых (7-6);

Евгений Игнатьев (18-2-2) — Джеральдо де Фрейтас (13-6),

Александр Скворцов (16-8-2) — Масуд Минаи (34-3);

Александр Васильев (8-1-1) — Артур Свиридов (6-3-1);

Гаджи Меджидов (3-2) — Валерий Бизяев (10-3);

Николай Присмаков (12-2) — Амдин Акдодов (3-0);

Али Салдоев (2-0) — Алманбет Абдывасы уулы (9-5);

09:09 Александр Фролов

У серба есть шансы против Шлеменко. Ведь Шторма нельзя назвать непобедимым

У Илича точно есть шансы против Шлеменко. Ведь Шторма нельзя назвать непобедимым. Вспоминаем самые болезненные поражения нашей легенды.

09:02 Александр Фролов

RCC 12 c главным боем Шлеменко — Илич, когда начало

Турнир по смешанные единоборствами и кикбоксингу RCC 12 пройдёт 26 августа в Екатеринбурге. Начало бойцовского вечера — в 17:30 по московскому времени.

08:57 Александр Фролов

Шлеменко и Штырков дадут огня в Екатеринбурге

Поклонники российских ММА соскучились по выступлениям Александра Шлеменко. И вот теперь Шторм возвращается в октагон на турнире RCC 12, его соперник — опасный Александр Илич из Сербии. В соглавном бою выступит Уральский Халк — Иван Штырков, которому будет противостоять Насрудин Насрудинов. Будет жарко!

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