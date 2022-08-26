RCC 12: хай-кик сербского Джокера может отправить Шлеменко на пенсию? LIVE!

Сегодня, 26 августа, в Екатеринбурге состоится турнир по кикбоксингу и смешанным единоборствам RCC 12. В бойцовском вечере примут участие 26 спортсменов из России и других стран. В главном бою турнира россиянин Александр Шлеменко встретится с сербским бойцом Александром Иличем. В соглавном поединке российский боец Иван Штырков подерётся с соотечественником Насрудином Насрудиновым. Перед ними в октагон выйдут представляющий Швейцарию Ясубей Эномото и россиянин Борис Медведев.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и главных событий вокруг него.
Дуэль взглядов в небе
Провести дуэль взглядов на крыше небоскрёба — отличная идея. Выглядело очень круто!
Фото: Пресс-служба RCC
Остановит ли Насрудинов грозного Уральского Халка?
Противостояние Ивана Штыркова и Насрудина Насрудинова тоже представляет собой огромный интерес. Уральский Халк идёт на серии из трёх побед, Насрудинов — максимально опасен как в стойке, так и в партере. Кто кого?
RCC 12: Александр Шлеменко — Александр Илич, где смотреть
Турнир RCC 12 с главным боем Александр Шлеменко — Александр Илич в полном объёме покажет телеканал «Удар». Два главных боя с участием Шлеменко и Ивана Штыркова также покажет РЕН-ТВ.
Шлеменко прибыл в Екатеринбург сильно заранее
Александр Шлеменко любит всё делать вовремя. Шторм прилетел в Екатеринбург задолго до турнира, чтобы правильно подготовиться.
Полный кард турнира RCC 12 с главным боем Шлеменко — Илич
Основной кард
Александр Шлеменко (61-13) — Александр Илич (13-5);
Иван Штырков (20-2-1) — Насрудин Насрудинов (10-1);
Борис Медведев (14-2) — Ясубей Эномото (22-13);
Мамука Усубян (15-1) — Иван Кондратьев (9-1-4);
Михаил Рагозин (20-5) — Антониу Арройо (9-5);
Предварительный кард
Рауль Тутараули (29-6) — Али Абдулхаликов (10-1);
Салимхан Ибрагимов (28-6-1) — Сергей Косых (7-6);
Евгений Игнатьев (18-2-2) — Джеральдо де Фрейтас (13-6),
Александр Скворцов (16-8-2) — Масуд Минаи (34-3);
Александр Васильев (8-1-1) — Артур Свиридов (6-3-1);
Гаджи Меджидов (3-2) — Валерий Бизяев (10-3);
Николай Присмаков (12-2) — Амдин Акдодов (3-0);
Али Салдоев (2-0) — Алманбет Абдывасы уулы (9-5);
У серба есть шансы против Шлеменко. Ведь Шторма нельзя назвать непобедимым
У Илича точно есть шансы против Шлеменко. Ведь Шторма нельзя назвать непобедимым. Вспоминаем самые болезненные поражения нашей легенды.
RCC 12 c главным боем Шлеменко — Илич, когда начало
Турнир по смешанные единоборствами и кикбоксингу RCC 12 пройдёт 26 августа в Екатеринбурге. Начало бойцовского вечера — в 17:30 по московскому времени.
Шлеменко и Штырков дадут огня в Екатеринбурге
Поклонники российских ММА соскучились по выступлениям Александра Шлеменко. И вот теперь Шторм возвращается в октагон на турнире RCC 12, его соперник — опасный Александр Илич из Сербии. В соглавном бою выступит Уральский Халк — Иван Штырков, которому будет противостоять Насрудин Насрудинов. Будет жарко!
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