Невероятный удар Уральского Халка! Насрудинов даже не понял, что произошло. Видео

Турнир RCC 12 был интересен не только главным боем. В соглавном событии принимал участие Иван Штырков — знаменитый богатырь, прозванный Уральским Халком. После поражения от Магомеда Исмаилова раскачанный боец заметно прибавил и вышел на серию из трёх побед подряд, две из которых одержал досрочно. Как признавался сам Штырков, возвращение в промоушен RCC придало ему новых сил и мотивации. Теперь же организация выставила против Штыркова яркого Насрудина Насрудинова.

30-летний Насрудинов совсем недавно чуть не пробился в UFC: Жаилтон Алмейда отобрал у россиянина путёвку в промоушен, поймав того на удушающий приём во втором раунде. Однако Насрудин остаётся весьма опасным бойцом в стойке и комфортно чувствует себя в партере. За всю карьеру Насрудинов проиграл лишь один бой и сегодня был максимально мотивирован, ведь ради схватки со Штырковым он отказался от представительного турнира в Париже.

Начало схватки получилось достаточно осторожным. Бойцы выбрасывали аккуратные одиночные удары. Силовых атак практически не было, всё — с оглядкой на защиту. Но на третьй минуте Штырков словно взорвался: чудовищный удар с левой опрокинул Насрудинова на канвас! Там соперник Халка пытался ещё какое-то время выживать, но беспощадные локти Ивана довели схватку до логического конца. Победа техническим нокаутом!

Хочется согласиться с недавним высказыванием Александра Шлеменко: Штырков за последние годы действительно серьёзно прибавил. Это заслуживает уважения, учитывая, что Халк не является молодым спортсменом. Иван записал в актив четвёртую победу подряд и в очередной раз проявил себя с лучшей стороны. Его похвалил в октагоне и Александр Емельяненко: знаменитый ветеран сейчас занимается под руководством Штыркова в академии РМК. Поздравляем Уральского Халка!