Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

RCC 12: Борис Медведев — Ясубей Эномото, результат боя, кто выиграл, Магомед Исмаилов в углу Самурая

Швейцарец нахватал от русского бойца. Даже Мага Исмаилов в углу не спас Самурая
Денис Дорофеев
Борис Медведев — Ясубей Эномото
Комментарии
Его споры с судьями привели к двум поражениям за один вечер.

Вечером 26 августа в Екатеринбурге прошёл турнир RCC 12, где встретятся Александр Шлеменко и Александр Илич. Также в основном карде сошлись россиянин Борис Медведев и швейцарец Ясубей Эномото. Фаворитом считался Медведев, чей рекорд составлял 14-2. Но Эномото всегда был тёмной лошадкой, на чьей стороне богатый опыт боёв (22-13). В прошлом он сражался со Шлеменко, Минеевым, Штырковым и даже Шамилем Завуровым, причём четыре раза. А в мае этого года Швейцарский Самурай вырвал победу над Арсением Смирновым близким решением.

RCC 12: Шлеменко вырубили за 21 секунду! Шторму пора заканчивать? LIVE! RCC 12: Шлеменко вырубили за 21 секунду! Шторму пора заканчивать? LIVE!
Отказал UFC ради карьеры в России. Интервью со Швейцарским Самураем Отказал UFC ради карьеры в России. Интервью со Швейцарским Самураем

Как и в прошлый раз со Смирновым, у Ясубея были проблемы с секундантами. Ему пришлось снова собирать угловых из местных людей. В этот раз на помощь Эномото вызвался его друг Магомед Исмаилов. Благодаря их дружбе Мага, между прочим, начал учить английский язык. И он отчётливо выкрикивал подсказки из угла на английском.

Однако Ясубею это не сильно помогло. В первом раунде была равная работа в стойке, но Медведев записал на свой счёт тейкдаун. 1-0 в пользу Бориса. Во второй пятиминутке россиянин уже перебивал Самурая в стойке. Эномото зачастую проваливался и запаздывал.

Ясубей Эномото и Магомед Исмаилов

Ясубей Эномото и Магомед Исмаилов

Фото: RCC

А заключительный раунд стал продолжением второго раунда. Медведев превзошёл швейцарца по всем компонентам — заметно больше попаданий, успешный тейкдаун через проход в ноги. Но, как ни странно, судьи разошлись в своём мнении. Один из судей отдал победу Ясубею (29-28), а двое других отдали предпочтение в угол Медведева с тем же счётом. Таким образом, Борис Медведев одержал заслуженную победу, перебив заслуженного ветерана ММА.

«Я забрал частичку его души». Легендарный Самурай использовал древнюю магию? «Я забрал частичку его души». Легендарный Самурай использовал древнюю магию?
Шлеменко психанул на пресс-конференции! Шторма настолько бесит Василевский? Видео Шлеменко психанул на пресс-конференции! Шторма настолько бесит Василевский? Видео

Для Магомеда Исмаилова это уже второе поражение в роли секунданта за турнир. Ранее его друг Али Абдулхаликов проиграл в прелимах, а теперь именитый приятель допустил поражение. Не лучший вечер для Лысого хищника.

Поделиться
Теги Бокс/ММА Brave/PFL/Прочие ММА •••

Заглавное фото: RCC

Источник: «Чемпионат»

Сообщить об ошибке
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022