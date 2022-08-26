Швейцарец нахватал от русского бойца. Даже Мага Исмаилов в углу не спас Самурая

Вечером 26 августа в Екатеринбурге прошёл турнир RCC 12, где встретятся Александр Шлеменко и Александр Илич. Также в основном карде сошлись россиянин Борис Медведев и швейцарец Ясубей Эномото. Фаворитом считался Медведев, чей рекорд составлял 14-2. Но Эномото всегда был тёмной лошадкой, на чьей стороне богатый опыт боёв (22-13). В прошлом он сражался со Шлеменко, Минеевым, Штырковым и даже Шамилем Завуровым, причём четыре раза. А в мае этого года Швейцарский Самурай вырвал победу над Арсением Смирновым близким решением.

Как и в прошлый раз со Смирновым, у Ясубея были проблемы с секундантами. Ему пришлось снова собирать угловых из местных людей. В этот раз на помощь Эномото вызвался его друг Магомед Исмаилов. Благодаря их дружбе Мага, между прочим, начал учить английский язык. И он отчётливо выкрикивал подсказки из угла на английском.

Однако Ясубею это не сильно помогло. В первом раунде была равная работа в стойке, но Медведев записал на свой счёт тейкдаун. 1-0 в пользу Бориса. Во второй пятиминутке россиянин уже перебивал Самурая в стойке. Эномото зачастую проваливался и запаздывал.

Ясубей Эномото и Магомед Исмаилов Фото: RCC

А заключительный раунд стал продолжением второго раунда. Медведев превзошёл швейцарца по всем компонентам — заметно больше попаданий, успешный тейкдаун через проход в ноги. Но, как ни странно, судьи разошлись в своём мнении. Один из судей отдал победу Ясубею (29-28), а двое других отдали предпочтение в угол Медведева с тем же счётом. Таким образом, Борис Медведев одержал заслуженную победу, перебив заслуженного ветерана ММА.

Для Магомеда Исмаилова это уже второе поражение в роли секунданта за турнир. Ранее его друг Али Абдулхаликов проиграл в прелимах, а теперь именитый приятель допустил поражение. Не лучший вечер для Лысого хищника.