Мешковая диета Гассиева продолжается. Так Мурат и драться может разучиться

Поздним пятничным вечером 26 августа в Белграде прошёл Бойцовский клуб РЕН ТВ, который возглавил поединок между Муратом Гассиевым и Карлоусом Уэлчем. Для осетина это всего лишь третий бой после поражения от Александра Усика в 2018 году. И ему снова дали сомнительного бойца-ноунейма, который ничего из себя не представляет.
На фоне чемпионства в первом тяжёлом весе Гассиева по двум версиям Уэлч ничем не может похвастать в противовес. Даже статистика 21-2-1 не должна никого вводить в заблуждение. Ему 42 года. И он дебютировал в профессионалах всего лишь 5 лет назад. Да, Карлоус дерётся гораздо чаще Мурата (6 раз в год), но в оппозиции сплошные джорнимены и такие же ноунеймы, как и он сам. Одним словом, у Мурата один соперник хуже другого. Поэтому мы ждали ещё более быстрой расправы, чем с Михаэлем Валлишем.
Первая минута была отдана под безударную разведку. А на второй минуте был выброшен первый удар — прямой в корпус от Гассиева. И следом Мурат занёс правый хук точно в висок. Уэлч улетел в тяжёлый нокдаун. Однако он смог встать, но стоял на ногах непрочно. Из-за чего рефери принял мудрое решение закончить поединок. И вот ради такого оппонента с дряблым животом Гассиев не выступал в ринге целый год. С такой мешковой диетой Железный неизбежно сдаст позиции, а то и разучится боксировать.
Примечательно, что на кону стоял пояс чемпиона Евразийского боксёрского парламента. Слышали когда-нибудь про такую организацию? Тем не менее, спустя четыре года, Мурат Гассиев завладел чемпионским титулом. Остаётся надеяться, что следующий соперник будет более серьёзный, чем американец, набивший солидную статистику в странах Южной Америки.
- 27 августа 2022
-
00:04
- 26 августа 2022
-
23:59
-
22:51
-
22:48
-
22:42
-
22:38
-
22:35
-
22:34
-
22:28
-
22:08
-
21:56
-
21:50
-
21:22
-
21:14
-
20:01
-
19:30
-
18:36
-
18:05
-
17:37
-
17:04
-
16:20
-
15:54
-
15:45
-
15:20
-
14:58
-
14:47
-
14:19
-
13:45
-
13:01
-
12:57
-
12:51
-
12:31
-
11:50
-
11:39
-
11:25