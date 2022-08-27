Мешковая диета Гассиева продолжается. Так Мурат и драться может разучиться

Поздним пятничным вечером 26 августа в Белграде прошёл Бойцовский клуб РЕН ТВ, который возглавил поединок между Муратом Гассиевым и Карлоусом Уэлчем. Для осетина это всего лишь третий бой после поражения от Александра Усика в 2018 году. И ему снова дали сомнительного бойца-ноунейма, который ничего из себя не представляет.

На фоне чемпионства в первом тяжёлом весе Гассиева по двум версиям Уэлч ничем не может похвастать в противовес. Даже статистика 21-2-1 не должна никого вводить в заблуждение. Ему 42 года. И он дебютировал в профессионалах всего лишь 5 лет назад. Да, Карлоус дерётся гораздо чаще Мурата (6 раз в год), но в оппозиции сплошные джорнимены и такие же ноунеймы, как и он сам. Одним словом, у Мурата один соперник хуже другого. Поэтому мы ждали ещё более быстрой расправы, чем с Михаэлем Валлишем.

Первая минута была отдана под безударную разведку. А на второй минуте был выброшен первый удар — прямой в корпус от Гассиева. И следом Мурат занёс правый хук точно в висок. Уэлч улетел в тяжёлый нокдаун. Однако он смог встать, но стоял на ногах непрочно. Из-за чего рефери принял мудрое решение закончить поединок. И вот ради такого оппонента с дряблым животом Гассиев не выступал в ринге целый год. С такой мешковой диетой Железный неизбежно сдаст позиции, а то и разучится боксировать.



Примечательно, что на кону стоял пояс чемпиона Евразийского боксёрского парламента. Слышали когда-нибудь про такую организацию? Тем не менее, спустя четыре года, Мурат Гассиев завладел чемпионским титулом. Остаётся надеяться, что следующий соперник будет более серьёзный, чем американец, набивший солидную статистику в странах Южной Америки.