Таким ноунеймам Шлеменко ещё не проигрывал. Пора вешать перчатки на гвоздь?

Выступление Александра Шлеменко на турнире RCC 12 сильно огорчило его поклонников. Легендарный Шторм продержался в октагоне с Александром Иличем всего 21 секунду! Ветеран на уже старте пропустил удар коленом в голову, оказался на канвасе и был брутально добит. Конечно, потом Александр спорил с решением рефери, ведь он оставался в сознании и мог подняться. Но с человеческой точки зрения решение остановить бой было абсолютно верным. Шлеменко просто сохранили здоровье.

Быстрое поражение Александра — далеко не самая неприятная деталь. Куда больше огорчает, кому именно он проиграл. Ведь Илич представляет собой откровенного европейского середняка, чьим потолком были выступления в польском промоушене KSW. Да, у серба шикарная ударная техника и десяток нокаутов на счету. Но до Шлеменко он никогда не дрался с топовыми соперниками. Поэтому его победа над Штормом стала настоящей сенсацией. Таким парням омич ещё не уступал.

Конечно, перед турниром Александр эмоционально убеждал, что называть Илича ноунеймом недопустимо. Шлеменко серьёзно завёлся из-за слов Вячеслава Василевского, посмеявшегося над уровнем оппозиции Шторма. Видимо, Александр чувствовал, что в этом поединке может проиграть. К тому же изначально Шлеменко готовился к борцу Исмаилову, а на замену подобрали ударника с длинными рычагами. Хотя результат всё равно стал разочаровывающим.

Однако не торопитесь посыпать голову пеплом или советовать легенде уходить на пенсию. Это спорт, где подобные сенсации — обязательное условие. Шлеменко проиграл из-за лаки-панча Илича: нельзя отрицать, что сербу повезло с настолько удачным попаданием. Вдобавок Шторму действительно не дали шанса подняться, а ведь он выбирался даже из более опасных ситуаций. Главное достоинство Шлеменко — железный характер. Он обязательно вернётся на победную тропу.