В Шейх-Мансура вселился Чак Норрис. Эталонная вертушка — нокаут года?

27 августа в Краснодаре проходит турнир АСА 143. Один из самых ярких хайлайтов случился в начале предварительного карда. Там выступил дебютант лиги Шейх-Мансур Хабибулаев, чей рекорд 1-1. Примечательно, что его первый бой состоялся ещё в 2014 году в рамках АСВ. Тогда Хабибулаев потерпел поражение. А второй поединок состоялся четыре года спустя. В этот раз Шейх-Мансуру дали в соперники опытного бразильца Родриго Прайа. Однако он переживает непростые времена — четыре поражения в последних пяти боях.

И Хабибулаев принялся обрабатывать своего визави хай-киками и ударами с разворота. Бразилец пассивно вёл поединок и только двигался вдоль клетки. Но россиянин продолжил нащупывать слабые места Родриго и провёл успешную серию ударов по корпусу. Прайа немного согнулся и сразу же ответил тейкдауном, чтобы не оставаться в опасной ситуации.

Права на видео принадлежат АСА. Видео доступно на канале АСА в YouTube.

В партере бразилец занял спину Хабибулаева и висел на нём рюкзаком. Однако ему не удалось выйти на удушающий из этого положения. Поэтому из-за пассивной стоянки у сетки судья разнял бойцов. И дальше Шейх-Мансур принялся делать своё дело. Через 3,5 минуты после начала боя он провёл эталонную вертушку в стиле Крутого Уокера, чью роль исполнял легендарный Чак Норрис. К несчастью для бразильца, этот кик с разворота пришёлся точно в челюсть. И Родриго улетел в глубокий нокаут. Это уже пятое поражение в последних шести схватках. И теперь его общая статистика 16-8.

Что касается Хабибулаева, то он является главным претендентом на бонус в $ 50 тыс. Вряд ли его кто-то переплюнет. К тому же Шейх-Мансур уже заявил о готовности сразиться за пояс. Но для этого ему надо выступать чаще, чем один раз в четыре года.