«Никакого уважения не испытываю». Почему легендарный Кро Коп не простил Фёдора Емельяненко

Мирко Филипович неоднократно встречался с соперниками из России, но больше всего зрителям запомнились поединки против бойцов по фамилии Емельяненко. С Александром Кро Коп сразился летом 2004-го на турнире Pride. Тогда младший брат не дотянул и до второго раунда, пропустив фирменный хай-кик хорвата на третьей минуте. Спустя год Мирко добрался до Фёдора – Филипович был намерен отобрать у Последнего Императора пояс Pride. Поединок состоялся уже 17 лет назад – 28 августа 2005 года.

Кро Коп давно вызывал Емельяненко-старшего, но хорвату потребовалось выдать убедительнейшую серию из шести нокаутов в первом раунде, чтобы Фёдор принял поединок. Последний Император хотел подготовиться к хорвату максимально досконально, а потому не спешил соглашаться. Но когда Мирко финишировал Ибрагима Магомедова на глазах у Фёдора, находящегося в углу россиянина, отступать было некуда.

Хотя причины отложить бой были: Емельяненко готовился к Кро Копу с травмой. В поединке с Гари Гудриджем россиянин сломал правую руку, и травма заживала очень долго. Тренер Александр Мичков рассказывал, что Фёдору делали три или четыре операции на этой руке, а во время подготовки он не мог бить ею в полную силу.

Более опасного соперника для Емельяненко-старшего в тот момент просто не было. Заоблачные навыки Кро Копа в стойке тревожили фанатов Последнего Императора, но сам россиянин только больше нервировал поклонников, заявляя, что не будет переводить поединок в партер. При этом и для Кро Копа схватка с Фёдором была пиком карьеры. Очевидно, что он тоже опасался русского бойца, который шёл на серии из 18 побед.

Поединок проходил в формате трёх раундов, первый из которых длился 10 минут, а остальные – по пять. Поначалу бой действительно шёл в стойке. Фёдор не стеснялся работать первым номером – его удары с правой часто доходили до адреса. Кро Коп тоже пару раз неплохо попал – даже сломал сопернику нос. А во время попытки Емельяненко пройти в ноги хорват вытолкнул россиянина из ринга. Однако вторая часть длинного отрезка тоже шла под диктовку Емельяненко – он всё же перевёл Филиповича на канвас.

Фёдор Емельяненко и Мирко Кро Коп Фото: Tomokazu Tazawa/Getty Images

Второй раунд также забрал Фёдор – с первых секунд он пошёл вперёд с ударами, даже попробовал уложить Мирко его же оружием, но хай-кик не прошёл. Хорват очень редко отвечал, а отрезок запомнился, скорее, обилием клинча. В конце отрезка Фёдор снова удачно прошёл в ноги и нанёс много точных ударов из гарда, чем наверняка убедил судей в выигранном раунде.

Емельяненко действительно здорово действовал и в стойке. На протяжении всего поединка он неплохо проявил себя как контрпанчер, реагируя на все действия соперника и донося намного больше акцентированных ударов. С этого же начался и финальный раунд, но Фёдор всё равно не стал рисковать и быстренько уронил Филиповича на настил. Емельяненко уничтожал хорвата из доминирующей позиции, но в середине раунда судья решил поднять спортсменов, чтобы они продолжили биться в стойке. Фёдор почти сразу вернул бой в то же русло, однако за минуту до конца рефери снова поднял бойцов и дал Кро Копу уже вторую жёлтую карточку за пассивность. Весь раунд Мирко лежал под Фёдором, принимал удары и не пытался изменить своё положение. Третий раунд вполне можно было отдать Фёдору со счётом 10-8 – хорватский боец совсем расклеился.

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После финального гонга Последний Император протянул Кро Копу руку, чтобы помочь хорвату подняться. Бойцы обнялись в ринге, но отношения у них остались не лучшими из-за слов в медиа. Спустя восемь лет хорват проиграл Алексею Олейнику в Москве, а после боя рассказал, что разочарован в братьях Емельяненко.

«Поведение Фёдора меня очень разочаровало. Если бы Фёдор дрался в моём городе, я бы приехал к нему в гостиницу, позвал бы его на ужин и всё, что хотел сказать, высказал бы в лицо, а не через газету. В конце концов, мы с ним как братья по оружию, мы вместе проливали кровь в японских рингах и показали бой, который многие до сих пор считают лучшим в истории ММА. Но ему не только не хватило смелости зайти поздороваться в раздевалку перед боем, но ещё и хватило наглости разглагольствовать у меня за спиной, что я такой-сякой.

Федор, которого я знал раньше, не был способен на такое. Я переживал каждое его поражение как своё собственное, но теперь он говорит на публике, что я не в форме, что он не знает, почему я продолжаю драться, и всё в этом духе. Каждый имеет право на личное мнение, но до тех пор, пока я по собственной воле проливаю свою кровь и терплю боль, только мне одному решать, сколько мне ещё драться и зачем», – заявлял Кро Коп.

После поражения Фёдора Райану Бейдеру хорват отомстил – сказал, что Емельяненко исчерпал себя как боец. В сторону Кро Копа то же самое сказать трудно: он завершил карьеру на серии из десяти побед. Но поражение Последнему Императору, видимо, застряло в голове у Мирко – в тот день россиянин по-настоящему разобрал мощного оппонента.