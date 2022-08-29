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Блогер Хасбик, видео, Хасбулла Магомедов, удар Шакила О`Нила

123 сантиметра разницы — не показатель. Крошечный Хасбик врезал самому Шакилу! Видео
Александр Фролов
Хасбулла Магомедов, удар Шакила О`Нила
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Друг Хабиба живёт так, как мечтали бы многие из нас.

Знаменитый блогер Хасбулла Магомедов, которого весь мир знает как Хасбика, не теряет сумасшедшей популярности. Парень из Дагестана активно путешествует по миру и везде встречает толпы преданных поклонников. Хасбика любят буквально все: сфотографироваться с крошечным парнем почитают за честь многие мировые звёзды. При этом Магомедов никого не стесняется — и даже бьёт знаменитостей по лицу.

На этот раз от Хасбуллы досталось легендарному баскетболисту Шакилу О'Нилу. Огромного американца ростом в 216 сантиметров стукнул блогер, который еле-еле дотягивает до 93 сантиметров! Выглядело очень необычно.

Конечно, это был шуточный удар. Подобные тычки в челюсть — коронная фишка Магомедова. Шак точно не обиделся, вскоре они с Хасбиком уже дружески обнялись на диване яхты. Мог бы этот невысокий парнишка ещё несколько лет назад подумать, что станет настолько популярным? Спасибо блогеру Асхабу Тамаеву, а также знаменитым бойцам UFC Хабибу Нурмагомедову и Исламу Махачеву, которые брали Хасбуллу на несколько крупных турниров.

Сейчас у Магомедова точно нет проблем с деньгами или поклонниками. И живёт он так, как мечтали бы многие. Общается с легендами спорта, посещает интересные места и получает огромное внимание. Недавно фигуру Хасбуллы даже занесли в знаменитый музей мадам Тюссо! Да, это на полчаса в шутку сделал популярный блогер, но факт остаётся фактом — к дагестанцу приковано огромное внимание. Которое не спадает месяцами, что ещё более удивительно.

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Хасбик — достояние страны. Ни одного россиянина не любят в мире так сильно Хасбик — достояние страны. Ни одного россиянина не любят в мире так сильно

Есть ощущение, что бой Хасбика с таким же невысоким певцом Абдурозиком непременно состоится. Возможно, даже под эгидой UFC. Ведь Дана Уайт лучше всех в мире знает, как зарабатывать деньги. А схватку двух малышей обязательно посмотрят десятки миллионов человек. Нравится нам это или нет, но Хасбулла пряямо сейчас популярнее, чем большинство российских бойцов UFC. Ему нужно выжимать из своей славы максимум — раз уж представилась такая возможность.

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