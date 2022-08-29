123 сантиметра разницы — не показатель. Крошечный Хасбик врезал самому Шакилу! Видео

Знаменитый блогер Хасбулла Магомедов, которого весь мир знает как Хасбика, не теряет сумасшедшей популярности. Парень из Дагестана активно путешествует по миру и везде встречает толпы преданных поклонников. Хасбика любят буквально все: сфотографироваться с крошечным парнем почитают за честь многие мировые звёзды. При этом Магомедов никого не стесняется — и даже бьёт знаменитостей по лицу.

На этот раз от Хасбуллы досталось легендарному баскетболисту Шакилу О'Нилу. Огромного американца ростом в 216 сантиметров стукнул блогер, который еле-еле дотягивает до 93 сантиметров! Выглядело очень необычно.

Конечно, это был шуточный удар. Подобные тычки в челюсть — коронная фишка Магомедова. Шак точно не обиделся, вскоре они с Хасбиком уже дружески обнялись на диване яхты. Мог бы этот невысокий парнишка ещё несколько лет назад подумать, что станет настолько популярным? Спасибо блогеру Асхабу Тамаеву, а также знаменитым бойцам UFC Хабибу Нурмагомедову и Исламу Махачеву, которые брали Хасбуллу на несколько крупных турниров.

Сейчас у Магомедова точно нет проблем с деньгами или поклонниками. И живёт он так, как мечтали бы многие. Общается с легендами спорта, посещает интересные места и получает огромное внимание. Недавно фигуру Хасбуллы даже занесли в знаменитый музей мадам Тюссо! Да, это на полчаса в шутку сделал популярный блогер, но факт остаётся фактом — к дагестанцу приковано огромное внимание. Которое не спадает месяцами, что ещё более удивительно.

Есть ощущение, что бой Хасбика с таким же невысоким певцом Абдурозиком непременно состоится. Возможно, даже под эгидой UFC. Ведь Дана Уайт лучше всех в мире знает, как зарабатывать деньги. А схватку двух малышей обязательно посмотрят десятки миллионов человек. Нравится нам это или нет, но Хасбулла пряямо сейчас популярнее, чем большинство российских бойцов UFC. Ему нужно выжимать из своей славы максимум — раз уж представилась такая возможность.