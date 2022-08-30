«Мешок с тухлыми носками». Мага напрыгнул на Харитонова — снова хочет избить тяжеловеса?

Сенсационное поражение Александра Шлеменко от Александра Илича серьёзно взбудоражило мир смешанных единоборств. О причинах неудачи Шторма высказались буквально все, включая самых звёздных спортсменов. Конечно, своим мнением поделился и прославленный Сергей Харитонов, который обычно не стесняется жёстких оценок. Вот и на этот раз Десантник беспощадно проехался по Шторму и параллельно чуть-чуть «пнул» Магомеда Исмаилова.
«Шлеменко может много говорить, но, как показал бой, в ринге сделать ничего не может. Надо меньше говорить и больше делать. Я случайно посмотрел этот поединок, но он и после поражения говорит, что остановили рано. Судья сделал всё правильно, если бы он кувыркнулся, сделал бы что-то, то хорошо, но он же не сделал ничего. Это полный бред, вся проблема Александра в том, что он много говорит и ничего не делает. Вот как раз с Магой подраться им идеально. С более серьёзными бойцами ему делать уже нечего», — приводит слова Харитонова «РБК Спорт».
Подобное заявление серьёзно оскорбило Исмаилова. Он записал ответ Харитонову, причём весьма жёсткий: «Если взять вонючий мешок с тухлыми носками, завязанный. Если бы можно было научить его говорить и немножечко развязать, то примерно такой комментарий из него выскочил бы. Алло, Адам?»
Адам — это Адам Яндиев, на которого намекает Лысый хищник. Напомним, в 2020 году Яндиев избил Харитонова возле гардероба «Лужников». Исмаилов тогда аккуратно подтрунивал над Десантником, который через месяц после своей скандальной драки умудрился потребовать пожизненно дисквалифицировать Магу за драку с Владимиром Минеевым в турецком ресторане. Видимо, как раз с той поры Харитонов и Исмаилов невзлюбили друг друга.
Есть ощущение, что Мага так жёстко выступает в защиту Шлеменко не только из-за тёплых чувств к будущему сопернику. Возможно, Лысый хищник потихоньку готовит почву к противостоянию с Харитоновым. Исмаилов уже имеет опыт победы над знаменитым тяжеловесом, Александр Емельяненко проигрывал ему техническим нокаутом. Так почему бы не подраться с постаревшим и погрузневшим Десантником? Такой бой точно захотят посмотреть многие.
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