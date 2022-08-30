Вырубил с локтя за 21 секунду и потряс пузом перед камерой. Туйваса – гений перформансов

Вечером 3 сентября в Париже, Франция, состоится турнир UFC Fight Night, в главном событии которого Сириль Ган встретится с Таем Туйвасой. Француз подходит к поединку после поражения от Фрэнсиса Нганну в титульном поединке, а австралиец идёт на серии из пяти побед нокаутами.
Туйваса выступает в промоушене Даны Уайта почти пять лет. Он пришёл в организацию в статусе чемпиона австралийской лиги AFC. Пояс этого промоушена Тай завоевал за полтора года до дебюта в UFC в поединке против Брэндона Сосоли.
К бою с Сосоли Туйваса подошёл с перспективным рекордом 5-0 – все поединки Бам-Бам выиграл нокаутом в первом раунде. От Сосоли уже тогда ничего выдающегося не ждали – парень успел потерпеть три поражения и с рекордом 5-3 считался очевидным андердогом. Однако Брэндон тоже любил вырубать соперников максимально оперативно, и интрига была в том, кто успеет донести разящий удар быстрее.
При похожих антропометрических данных Сосоли держал себя в более хорошей физической форме: процент жира в организме был на порядок ниже, чем у Туйвасы. На старте поединка Тай держал дистанцию, не давал Брэндону доносить удары руками. Но уже скоро Бам-Бам донёс до головы соперника несколько выстрелов, которые немного его потрясли. Туйваса не растерялся, сократил дистанцию и добавил правый локоть – Сосоли плюхнулся лицом вниз прямо как Деррик Льюис. Бой остановили на 21-й секунде.
Права на видео принадлежат AFC. Посмотреть видео можно на YouTube-канале AFCMMAFIGHTING.
В те далёкие времена Туйваса ещё не пил пиво из ботинок после побед. Но уже тогда австралиец был гением перформансов – он просто подбежал к камере и потряс жирным пузом, как бы подтверждая, что физическая форма в ММА играет решающую роль далеко не всегда.
- 30 августа 2022
-
12:27
-
11:32
-
11:20
-
11:10
-
10:20
-
09:35
-
09:25
-
01:11
-
00:53
-
00:39
-
00:05
- 29 августа 2022
-
23:51
-
23:35
-
23:01
-
22:09
-
21:28
-
21:26
-
20:34
-
20:05
-
19:45
-
19:33
-
18:38
-
18:15
-
18:02
-
17:44
-
17:24
-
16:52
-
16:07
-
14:43
-
14:32
-
13:59
-
13:25
-
12:22
-
11:44
-
11:12