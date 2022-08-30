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Вадим Немков — Кори Андерсон 2, когда бой, 19 ноября 2022 года, итоги первого боя

Спасти рядового Немкова. Если Фёдор не трансформирует любимого ученика, тот потеряет пояс
Александр Фролов
Вадим Немков — Кори Андерсон 2
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В первом бою Вадима спасло нереальное везение. Больше подобного не случится.

Несмотря на слухи, что руководство Bellator не хочет давать чемпионские бои россиянам, второй поединок Вадима Немкова и Кори Андерсона получил точную дату. 19 ноября 2022 года россиянин и американец встретятся в Чикаго на турнире Bellator 277, чтобы определить чемпиона организации в полутяжёлом весе. Это будет попытка под номером два: в апреле Вадим и Кори уже встречались в рамках финала Гран-при. Но тот бой победителя не выявил.

Многим тогда казалось, что Немков является фаворитом схватки с Андерсоном. Россиянин ранее красиво завоевал титул, нокаутировав опытного Райана Бейдера. На пути к финалу нового Гран-при не обошлось без непростых ситуаций, однако в целом Вадим заслуженно стал участником главного боя. Но поединок с Кори нашему соотечественнику откровенно не удался. Андерсон спокойно валял чемпиона по октагону и забивал в партере. У Вадима вообще не было успешных действий.

Казалось, что ученик Фёдора непременно потеряет пояс. Полное отсутствие нормального геймплана и провалы в борьбе неприятно поразили болельщиков Вадима. Но за россиянина сыграл случай: после случайного столкновения головами в третьем раунде поединок был остановлен и признан несостоявшимся. Андерсон не скрывал разочарования, ведь титул чемпиона Bellator был практически у него в руках. Но остался у Немкова.

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Теперь же наш соотечественник получил второй шанс доказать, что он по праву возглавляет полутяжёлый дивизион. Будем надеяться, что Вадим сумеет перестроиться и подобрать ключи к опытному американцу. Ведь главный советчик Немкова — легендарный Фёдор Емельяненко! Если Последний Император придумает качественный план на бой и подтянет слабые стороны любимого ученика, победа Вадима станет вполне реальной. России нужны чемпионы во всех топовых промоушенах.

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