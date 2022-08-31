Канело бросил вызов Усику! Дрался бы сразу с Фьюри — всё равно будет нокаут

Абсолютный чемпион мира во втором среднем весе Сауль Альварес продолжает подготовку к заключительной части трилогии с Геннадием Головкиным. Однако Канело не был бы самим собой, если бы не строил долгосрочные и весьма смелые планы. Помимо реванша с Дмитрием Биволом, 174-сантиметровый мексиканец готов попробовать свои силы и в тяжёлом весе! В качестве соперника Сауль хотел бы видеть не кого-нибудь, а самого Александра Усика — чемпиона мира сразу по нескольким версиям.

«Это сложно, но мне всё равно. Мне нравятся такие вызовы. Будет непросто, но за это я и люблю бокс. Нравится быть в подобной ситуации», — заявил Канело.

Кстати, подобный поединок вполне реален в нынешнем боксе. Если Альварес одолеет Головкина, то можно и временно отложить реванш с Биволом ради схватки с украинцем. Дебют бывшего средневеса в супертяжёлом дивизионе позволит вызвать огромный зрительский интерес — и заработать сумасшедшие деньги. А Канело, как мы знаем, разбирается в денежных боях почти на уровне Флойда Мейвезера. И вряд ли упустит возможность заработать, если таковая представится.

Но если изучить возможный бой Усик — Канело с точки зрения конкуренции, то никакой интриги ждать не приходится. Украинец на голову превосходит мексиканца в технике и скорости, особенно учитывая, что Александр большую часть карьеры провёл в полутяжах. Альваресу банально нечего противопоставить Усику: даже его знаменитый удар в тяжёлом весе будет не таким страшным. А вот Усик сбивал с ног даже огромных ребят, его мощи точно хватит на Канело.



Саулю следует соглашаться на бой с украинцем, только если он не боится собственного нокаута. Мексиканец проиграл лишь два боя в карьере, причём оба — судейскими решениями. Но после перехода в тяжёлый вес его челюсть вряд ли выдержит «пушки», которыми будет выстреливать Усик. Конечно, украинец — не Деонтей Уайлдер, однако умеет бить жёстко. Если Канело готов быть нокаутированным ради огромного куша, это его право. Тогда выбирал бы уже Тайсона Фьюри.