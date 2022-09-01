Конор окрысился на Хасбика. Ирландец реально готов избить малыша

Хотя Конор Макгрегор ведёт максимально насыщенную жизнь, периодически он «дорывается» до социальных сетей. Где ирландец по своей традиции жёстко оскорбляет всех, кто ему хоть чем-то не угодил. А потом, что тоже уже никого не удивляет, быстренько удаляет свои сообщения. На этот раз Ноториус вступил в перепалку с Хасбиком — популярным блогером и другом Хабиба Нурмагомедова. Конор написал дагестанцу немало гадостей, которые потом стёр.
«С удовольствием бы бросил этого маленького калеку Хасбуллу через стойку».
«Сколько стоит бросить его?»
«Однажды я сделаю своей миссией забить им трёхочковый».
«Маленький мерзкий результат инцеста».
Хасбулла, кстати, ответил бывшему чемпиону UFC в двух весовых категориях.
«Ты не сделаешь этого. Твои угрозы хуже, чем виски в твоей бутылке. По крайней мере, один из нас сохранил непобедимый рекорд. Может, стоило сделать своей миссией не заснуть в октагоне? Скинь локацию».
Давненько Макгрегор ни на кого так агрессивно не нападал. Это, кстати, уже не первый конфликт ирландца с маленьким дагестанцем. Но теперь ссора вышла на новый уровень. Давайте говорить откровенно: Конор выдал такое количество гадостей про человека, поражённого тяжёлым заболеванием, что даже фанаты рыжего боца могут задуматься. Может, Макгрегор действительно хочет избить 93-сантиметрового Хасбика? Это вполне в его духе.
Впрочем, вряд ли ирландец решится хотя бы пальцем тронуть Хасбуллу. У этого парнишки слишком много опасных защитников, включая Хабиба, который однажды уже заставил неустрашимого Макгрегора постучать в знак сдачи. Да и Алекс Волкановски, по лицу которого Хасбик недавно вмазал блогер, уже заступился за дагестанца. Поэтому Макгрегору остаётся только удалять свои сообщения. Пока за них не заставили отвечать.
- 1 сентября 2022
-
10:28
-
09:27
-
09:04
-
08:58
-
08:46
-
00:56
- 31 августа 2022
-
23:52
-
22:47
-
22:20
-
20:07
-
19:23
-
18:53
-
18:17
-
17:21
-
15:59
-
15:29
-
15:17
-
15:01
-
14:00
-
13:04
-
12:27
-
12:16
-
11:37
-
11:06
-
10:27
-
09:27
-
09:18
-
08:56
-
08:39
-
07:39
-
00:50
-
00:48
-
00:03
- 30 августа 2022
-
23:53
-
23:01