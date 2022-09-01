Где Флойд набирает охрану? Смешной качок едва не сорвал битву взглядов! Видео

Несмотря на недавний 45-летний юбилей, Флойд Мейвезер продолжает активно зарабатывать деньги на ринге. Правда, в основном с помощью выставочных поединков. 25 сентября в Японии легендарный американец проведёт трёхраундовый бой с 30-летним бойцом ММА Микуру Асакурой. Японский спортсмен почти неизвестен за пределами родины, поскольку дрался только в местных промоушенах.

И вот теперь Асакура получил возможность разделить ринг с суперзвездой. Если говорить честно, спортивная ценность подобного поединка стремится к нулю: ну какой интерес смотреть на три раунда невнятного бокса от японца и расслабленного мастер-класса от Мейвезера? Вдобавок Флойд в выставочных поединках никогда не выкладывается на полную, что абсолютно логично. И даже не пытается идти в размены.



Хоть какой-то интерес внесла битва взглядов, состоявшаяся минувшей ночью на Гавайях. Когда Флойд и Микуру буравили друг друга взглядами, к ним внезапно подошёл телохранитель Мейвезера с небольшим чубом на затылке. Охранника очевидно напрягло, что вблизи его клиента стоит японский боец с поднятым кулаком. Потому слишком беспокойный секьюрити просто взял и оттолкнул Асакуру от американца!

Права на видео принадлежат промоушену RIZIN. Посмотреть ролик можно на официальном канале RIZIN в YouTube.

Стоит отметить, что воспитанный Микуру нейтрально воспринял наглое поведение телохранителя. А ведь мог бы и заехать тому по физиономии! Кстати, Мейвезер тоже спокойно отреагировал на действия подчинённого, который его откровенно опозорил. Может, они договорились о толчке заранее? Если нет, то стоит лишь посочувствовать подбору кадров Флойда. Видимо, боксёру наплевать, насколько негативный эффект производит этот смешной и агрессивный парень.