Боец клюнул канвас после удара любителя! Парень с бакенбардами — новый Макгрегор? Видео

Отличную рекламу британским смешанным единоборствам сейчас делает UFC, регулярно проводя турниры в Лондоне. Бойцовские вечера в столице Англии получаются шикарными: брутальные зарубы, горячие болельщики и максимально харизматичные спортсмены. Однако и местные промоушены дают зрелище, ничуть не уступающее организации Даны Уайта. Например, Cage Warriors, подаривший миру сразу несколько гениальных чемпионов, включая Конора Макгрегора.

Парни, умеющие фантастически сильно бить, появляются в Cage Warriors с завидной регулярностью. Причём не только местные: такое ощущение, что скауты целенаправленно подбирают классных нокаутёров по всему миру. Ну и английским зрителям, конечно, такие бойцы очень нравятся. Британцы вообще не жалуют базовых борцов, которых они регулярно освистывают. Но бой Шейна Уэллмана и Стива Пайлза им точно понравился.

Уэллман, бакенбарды которого могли напомнить российским болельщикам Александра Пушкина, проводил свой первый бой в профессиональных ММА. Впрочем, соперником Уэллмана тоже был не самый опытный спортсмен: Стив Пайлз дебютировал в профи всего полгода назад, проиграв из-за остановки врача. Поэтому было абсолютно непонятно, чего ожидать от поединка двух новичков. Получилось очень интересно и одновременно быстро.

Права на видео принадлежат промоушену Cage Warriors. Посмотреть ролик можно на YouTube.

Уэллман не стал отвлекаться на такие глупости, как разведка, сразу начав выкидывать тяжеленные удары руками. Пайлз пропустил одну «пушку», побежал куда-то в сторону и сразу нарвался на ещё одно устрашающее попадание. Стив полетел на канвас носом вперёд — чистейший нокаут! Уэллман даже не бросился на добивание, сразу начав бурно праздновать победу. Ждёт ли его большое будущее, как у Макгрегора, или одного удара мало для успеха? Скоро узнаем.