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UFC Paris: Ган – Туйваса, Уиттакер – Веттори, Копылов – Ди Кирико, где смотреть, трансляция, кард, прогнозы

UFC Paris: где смотреть супербой топовых тяжеловесов Сириля Гана и Тая Туйвасы
Евгений Нарижный
UFC Paris
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Всё самое важное, что нужно знать о мощной схватке, которая откроет осенний сезон.

Дата и время турнира

Поединок Сириля Гана и Тая Туйвасы состоится вечером 3 сентября 2022 года по московскому времени на Accor Arena в Париже, Франция. Ранние прелимы турнира UFC Paris стартуют в 19:00 по московскому времени, предварительный кард начнётся около 20 часов вечера, основной кард – в 22 часа.

Прямая трансляция

Посмотреть трансляцию турнира UFC Paris с поединком Ган – Туйваса можно в официальном приложении UFC Fight Pass. Также трансляция боя будет доступна на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ».

Сириль Ган и Тай Туйваса

Сириль Ган и Тай Туйваса

Фото: Jeff Bottari/Getty Images

Полный кард турнира UFC Paris

Помимо Гана и Туйвасы, в турнире примут участие топовые средневесы Роберт Уиттакер и Марвин Веттори, а также российский боец Роман Копылов, который встретится с Алессио Ди Кирико.

Основной кард
Сириль Ган (№1) – Тай Туйваса (№3) – бой в тяжёлом весе
Роберт Уиттакер (№1) – Марвин Веттори (№2) – средний вес
Алессио Ди Кирико – Роман Копылов – средний вес
Насрат Хакпараст – Джон Макдесси – лёгкий вес
Вильям Гомис – Ярно Эрренс – полулёгкий вес
Чарльз Журден – Натаниэль Вуд – полулёгкий вес.

Предварительный кард
Дастин Стольцфус – Абусупиян Магомедов – средний вес
Фарес Зиам – Михал Фиглак – лёгкий вес
Нассурдин Имавов – Хоакин Бакли – средний вес.

Ранние прелимы
Бенуа Сен-Дени – Габриэл Миранда – лёгкий вес
Халид Таха – Кристиан Кинонес – легчайший вес
Эйлин Перес – Стефани Эггер – полулёгкий вес.

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Прогноз на бой Ган – Туйваса

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг осознаёт, что на бумаге фаворитом является Сириль Ган, но видит шансы и у Туйвасы.

«Ган очень собранный и хорош в стойке. То, как он двигается, вызывает у всех массу проблем. Вот почему Фрэнсис Нганну превратился в борца, и я не думаю, что кто-то предвидел это. Думаю, что Таю, если он хочет одержать победу, нужно превратить бой в драку. Надо попытаться прижать Гана к сетке, но ему будет трудно это сделать, потому что Сириль действительно собранный. У него отличный джеб. У него есть длинные передние удары, и он попытается удержать его на расстоянии», – заявил Биспинг в подкасте Believe You Me.

Чемпион UFC Исраэль Адесанья тоже порассуждал о шансах в главном бою.

«Я люблю Гана, а Тай – мой кореш. Чтобы победить Гана, Таю нужно использовать свой вес и держать Гана у клетки. Навалиться на него всем телом. Когда он у клетки, то может использовать свои локти. Также он может перевести Гана в борьбу, почему нет? Тай умеет бороться», – сказал Адесанья в интервью TheMacLife.

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