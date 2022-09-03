«Минеев повёл себя неадекватно». Глава RCC о схватке Исмаилов vs Шлеменко и кулачных боях

В прошлую пятницу, 24 августа, прошёл турнир RCC 12, который закончился сенсационным проигрышем Александра Шлеменко от сербского бойца Александра Илича. После чего пошли разговоры об организации боя Исмаилов — Илич и реванше Шторма против серба. Чтобы расставить все точки над i, «Чемпионат» поговорил с исполнительным директором RCC Николаем Клименко.

В эксклюзивном интервью Николай рассказал о приоритетах Шлеменко, чего он больше хочет — боя с Исмаиловым или реванша с Иличем, о создании кулачной лиги RCC, возрождении карьеры Александра Емельяненко и сорванных переговорах с Владимиром Минеевым.

«Индустрия не даёт нам выбора»

— Николай, расскажите, пожалуйста, почему вы решили зайти в кулачку?

— Я думаю, индустрия не даёт нам выбора. Это тоже актуальное направление. И надо следовать трендам, чтобы не останавливаться. Для нас основная задача — охватить все единоборства. Бокс есть, кикбоксинг есть, ММА есть. Кулачный спорт — это то направление, чего нам не хватает. Я думаю, оно будет очень хорошо вписываться. Плюс я полагаю, что мы сможем интегрировать в кулачные бои многих ребят из ММА, бокса и кикбоксинга. Это добавит нам целевой аудитории, охвата. Так как это новый вид спорта, мы должны сказать, что у нас не будет поп-ММА.

— Вы считаете, что этот вид спорта — долгоиграющая тема?

— Пока тяжело сказать, но мне кажется, что в первые годы и даже десятилетие мы сможем ещё качнуть кулачные бои, это новый вид спорта. Нам ещё нужно пощупать этот рынок. Но в любом случае если есть спрос на это, то нужно пользоваться этим и давать зрителям то, что они хотят увидеть.



— Вы долго размышляли над включением этого вида спорта в систему RCC?

— На самом деле, достаточно долго, потому что мы изначально скептически относились к кулачным боям и смотрели, как всё проходит. Потому что мы всё-таки рассматривали его как спорт, а там много грязи. Плюс там жёсткие травмы, не каждый боец сможет сделать себе историю в кулачных боях. Один перелом — и твоя карьера может закончиться. Но мы хотим дать шанс ребятам с улицы. Специфика этого сложная — боец с небольшими регалиями может добиться успеха и показать результат. И мы хотим дать шанс таким парням, чтобы они проявили себя.



— То есть вы будете развивать кулачные бои по той же модели, что и остальные единоборства в RCC с продвижением доморощенных бойцов?

— Да. Но мы точно привлечём внимание к своей лиге. Мы будем брать спортсменов, известных кулачной публике. Это в любом случае не наши спортсмены. Это бойцы, которые сформировались. Они все из разных лиг, их все знают — нужно привлечь внимание к нам. Но в будущем мы точно запустим полноценную лигу, сделаем Гран-при и будем создавать своих звёзд.

— В вашем первом турнире выступят Дауд Стханский и Гаджи Автомат. Трудно ли было заманить их на свою территорию?

— Да, сейчас на самом деле очень непросто. Кулачники топового уровня нарасхват. Все бьются за контракты. Но мы хорошо договорились, предложили хорошие условия. И люди уже знают нашу лигу, что это залог качества, ответственность и обязательства с нашей стороны. Поэтому они очень легко пошли на контакт.



— Чем вы собираетесь выделяться на фоне остальных лиг?

— Наверное, это больше спортивный подход. Мы будем приближены к BKFC (Bare Knuckle Fighting Championship. — Прим. «Чемпионата»). У нас не будет поп-ММА боёв, у нас будет больше акцента на спорт. Наша лига RCC — это качественный продукт, классные шоу, медийка. Всем интересно наблюдать за этим. Мы будем брать не только за счёт спортивной составляющей, то есть у нас будет не только вкусная конфетка, но и красивая упаковка.

— Для вас только BKFC является ориентиром или ещё кто-то?

— Ну мне кажется, здесь и так много игроков. Это, конечно, Hardcore, к которому мы тоже можем присматриваться. Top Dog нам не подходит, совсем другой формат. Но нам ближе BKFC.

Исполнительный директор RCC Николай Клименко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— И кого вы сейчас рассматриваете в качестве главного конкурента?

— Мы так не относимся к нашим конкурентам. Мы заходим на рынок и будем делать свою нишу. Мы не собираемся переманивать спортсменов из других промоушенов и будем делать свой продукт. Конкуренты? Я не чувствую никого из конкурентов.



— Вы уже договаривались с кем-то из бойцов ММА?

— Да. Гаджи Автомат и Дауд Стханский будут биться с бойцами RCC, известными по выступлениями в ММА. Будет интересно посмотреть на противостояние кулачников и бойцов ММА.



— Как часто вы хотите проводить турниры?

— Нам сейчас нужно провести мероприятие. Это начало или середина октября. А в новом году я хочу запустить полноценное Гран-при с четырьмя турнирами в год.

«Все выиграли от боя Шлеменко — Илич»

— Вы ожидали такого исхода?

— Именно такого исхода не ожидал. Это, конечно, всех удивило. Это настоящий апсет. Но это спорт, такое бывает. Никто не застрахован. Думаю, все выиграли от этого.



— Как вы считаете, судья правильно остановил поединок?

— На самом деле, это очень спорный вопрос, потому что рефери находится в клетке. Он видит это не где-то издалека, а в моменте. Он почувствовал, что Александр не подаёт знаки активности, не защищается. И он принял такое решение. Моё личное мнение со стороны — остановка была сделана правильно.



Александр пропустил удар, развернулся спиной, был в неудобной позиции, не делал никаких действий по своей защите. Но сейчас тяжело загадывать, что было бы по-другому, если бы рефери не остановил поединок. Я просто помню, когда Александр ко мне подошёл после боя, он спросил, что он пропустил. Он не помнил тот удар в моменте. Для нас здоровье важнее всего.

— Можно говорить, что победа Илича спутала вам все карты по организации боя Шлеменко — Исмаилов?

— Когда люди думают, что есть определённая логика проведения боёв, что есть 100%-й исход, все знают и называют Илича андердогом. В итоге эта медиашумиха привлекла ещё больше внимания. Бой в любом случае актуален. Могу сказать, Александр — звезда российского и мирового масштаба. Все его знают, и то, что он проиграл Иличу, да, досрочно, но кто-то скажет, что это лаки-панч, ему не повезло, мы не увидели полноценный бой.



И у нас добавился полноценный боец в RCC да и в российские ММА. Ему уже бросают вызов — Минеев готов с ним подраться, многие хотят его увидеть. А бой Александра и Магомеда — это в любом случае актуальный поединок. Это два сильнейших бойца России, которые ещё не сталкивались между собой. Интересно узнать, кто из них сильнее.



И опять же, здесь возникнет мнение, что Александр сейчас андердог после этого поединка [с Иличем]. На самом деле это может измениться. В этом всегда есть интрига.

«Минеев не захотел идти на контакт и бросал трубку»

— Вы упомянули Владимира Минеева в контексте боя с Исмаиловым или с Иличем?

— С Иличем. Я недавно смотрел интервью Камила Гаджиева, где он сказал, что это был бы крутой бой. Понятное дело, что это сейчас крутой бой. На данный момент в среднем весе не так много бойцов, особенно такого масштаба. Сейчас Илич заявил о себе. Он нарасхват.



— Но вы не выходили на контакт с Владимиром Минеевым после победы Илича?

— Нет, не выходили.

Владимир Минеев и Магомед Исмаилов Фото: Fight Nights Global

— Известно, что вы вели переговоры с Владимиром Минеевым о бое с Магомедом Исмаиловым. И они сорвались из-за того, что не сошлись по деньгам. Насколько велики запросы Владимира?

— Мы не обсуждали его бой с Магомедом Исмаиловым. Мне этот бой, наоборот, неинтересен. Это уже история от Fight Nights. Там два поединка прошло, и, мне кажется, точки были расставлены. Возможно, третий бой будет иметь актуальность, но не в данный момент. Точно не этот год и, может быть, даже не следующий год. Было предложение на три поединка в нашей организации.

И были, кстати, очень хорошие условия. Но человек не захотел идти на контакт, повёл себя где-то не совсем адекватно, начал бросать трубки. Когда ведёшь диалог, мне кажется, должны быть заинтересованы две стороны. А когда одна из сторон не хочет общаться, значит, пока он не готов биться в нашей лиге.



— А в чём заключалась неадекватность со стороны Владимира, кроме того, что он сбрасывал трубку?

— Мне кажется, это немалый показатель отношения человека к нашей лиге и руководству.



— А он просил больше денег, чем Магомед Исмаилов?

— Не больше.



— Какие бои вы ему предлагали?

— В данный момент не могу сказать, с кем бы я его хотел поставить. Но, конечно же, было бы интересно свести с Александром Шлеменко, также поединок по кикбоксингу с Артёмом Вахитовым, да в принципе и бой с Иваном Штырковым в 93 кг. Много ребят, с кем он может подраться в 83 и 93 кг. Я ему даже предлагал иностранного бойца, экс-чемпиона Bellator. Не помню его имени. Но в принципе он не пошёл на диалог.

«Илич писал нам в соцсетях и на официальную почту лиги»

— Как вы нашли Илича?

— Илич сам нас нашёл достаточно давно. Я про него помнил и писал, ещё когда мы не искали оппонента для Шлеменко. Я рассматривал его в качестве соперника Михаилу Рагозину. Потом были паузы.



Я его знал достаточно давно. Я помню, как тогда заметил его и то, что он такой яркий ударник, Джокер привлёк моё внимание. И когда Магомед слетел за пять недель до поединка, достаточно тяжело найти соперника. И Александр был готов принять этот вызов. Буквально за месяц до боя [со Шлеменко] он бился за пояс в Oktagon MMA. Тогда он уступил. Но бой [со Шлеменко] подразумевал интерес, потому что стилистически они два ударника. И борьбы не будет в этом поединке, я был в этом уверен. Поэтому я его и выбрал.

— И как он на вас вышел?

— Он писал нам в соцсетях. И ещё раньше он нам писал на официальную почту лиги. И у меня в голове это как-то откладывалось.



— Вас не смущала статистика его последних боёв — три поражения в четырёх схватках?

— Не сказать, что смущала. Нужно понять, что многие пытаются ориентироваться на метрики и статистику. А надо смотреть на бои — как он проводит их, как он проигрывал их, в конкурентном или неконкурентном поединке. И от стиля многое зависит. То есть для меня статистика — не самое главное. Здесь не все Мейвезеры с «ноликами». Мы ищем бойцов, кто даёт классный бой. И мы это увидели. То есть спортсмен не с чистым рекордом может показать бой, и это меняется.



Да, ММА-индустрия воспринимает бойцов в UFC, что он должен быть без проигрыша. Но такого не бывает. Сейчас это меняется. И мы можем увидеть бойцов, у которых 10 побед и 10 поражений. И он также бьётся в UFC, показывает крутые бои. И также есть бойцы, которые находятся за пределами UFC, и они могут быть также опасными и конкурентными, имея такой же рекорд.



— Что дальше по Иличу?

— Пока мы сделали паузу. В принципе, есть много вариантов. Это и реванш с Александром Шлеменко, это бой с Магомедом Исмаиловым. Но поединок с Магомедом мне не так интересно смотреть, потому что Исмаилов имеет большое преимущество в моём понимании. Особенно после поединка с Вемолой. То есть если бой пройдёт в борьбе, то он может быстро закончиться. Здесь я не вижу конкурентности в этом поединке. Михаил Рагозин, Шара Буллет, Арсений Смирнов… Много ребят есть в нашей организации.



Но в данном случае мне интересно закончить историю Александра [Шлеменко] с Магомедом [Исмаиловым]. После мы можем рассмотреть реванш.

«Нам нет смысла делать реванш с Иличем»

— Что для Шлеменко приоритетнее — реванш с Иличем или бой с Исмаиловым?

— Для него поединок с Магомедом Исмаиловым важнее.



— Вы созванивались с Александром спустя пару дней после боя? Что он говорил?

— Да, он был расстроен, что не смог показать результат. Так получилось. Но он собирается выйти на бой с Магомедом в лучшей форме.

— То есть он готов отложить реванш с Иличем на более поздний срок?

— Знаете, он готов подраться с Иличем и через месяц. Сейчас как раз будет бой в Омске на день города. И они предлагали Иличу, но он отказался. Я понимаю его, он сейчас на хайпе, торопиться некуда. Он может выдержать какую-то паузу и выиграть экономически для себя. После боя в Омске остаётся не так много времени. Считаю, что нужно готовиться к бою с Магомедом. Нам нет смысла делать реванш. Он становится более опасным для Александра и для нашей организации. Зачем нам рисковать боем Александра во второй раз? Бой с Магомедом в любом случае актуален, мы столько времени его качали. И вернуться к реваншу мы всегда успеем.

— Вы сейчас больше опасаетесь за Шлеменко, чтобы не сорвался бой с Исмаиловым?

— Он может получить травму, и всё опять перенесётся. Если делать бой [с Иличем], то когда его ставить? В ноябре? Бой с Магомедом – в декабре. То есть это просто глупо. Он, даже выиграв бой, может травмировать руку и не подраться с Магомедом в декабре. Конечно, хочется поставить точку в том, что мы так долго делали. Буквально мы объявили этот поединок год назад в декабре. И вот год спустя этот поединок становится самым ожидаемым не с точки зрения того, что люди хотят увидеть, а просто уже все ждут его. Многие могут перегореть к этому времени.

«Магомед должен был провести тренировку, а он проспал её»

— Какое сейчас состояние у Магомеда? На какой стадии реабилитации он сейчас находится?

— Ну он продолжает восстанавливаться, сейчас намного лучше. Когда я ездил в Махачкалу, это было за месяц до турнира RCC 12, у него ещё были проблемы с передвижениями, его беспокоили колени.



— Но он пока не вернулся в строй?

— Через месяц он будет готов тренироваться в полноценном режиме.



— Банальный вопрос: вы до сих пор верите, что этот поединок состоится?

— Конечно, я верю в него. И я удивляюсь словам, что этого боя не будет. Мы приложили все усилия, чтобы этот бой состоялся. И он должен был состояться 26 августа. Если боец не готов, это уже не наша проблема. В декабре мы запланировали этот поединок независимо от того, проиграл Александр или выиграл Илича. Интереса к бою не будет меньше, а может быть, и больше.

— Как вам удалось рекрутировать такого яркого парня, как Магомед Исмаилов? Сложные ли с ним были переговоры?

— Нет, на самом деле. С ним несложно общаться.



— Насколько легко с ним работать?

— Не могу сказать, что легко. Но в принципе свои обязательства он выполнил.



— В чём заключались сложности работы с Магомедом?

— Это касается больше реалити: не всегда мог вовремя прийти на съёмки, не всегда мог выполнить некоторые организаторские функции. Это рабочие моменты. Например, он должен был провести тренировку, а он проспал её.



— Для вас такой бои, как Исмаилов — Шлеменко — это экономический вопрос или вложение в пиар промоушена?

— Конечно, это пиар промоушена, инвестиция в будущее.



— Вы заключили с Магомедом контракт только на один бой?

— Да.



— После боя со Шлеменко ваши трудовые отношения заканчиваются?

— По контракту – да.

О планах развития лиги RCC

— Каким вы видите RCC через несколько лет? Какие цели вы ставите перед собой на ближайшие годы?

— В планах у нас увеличить количество турниров. В Челябинске у нас будет новая арена. Мы её тоже будем заполнять. Добавится 12 турниров в год. Для нас важно увеличить количество спортсменов во всём RCC. Мы становимся более узнаваемыми в медийности. Все про нас говорят. Здесь про количество, качество, масштабирование в медиа. Мы вышли на РЕН ТВ. У нас охват достаточно большой. Нас показывают больше, чем на «Матче».

Исполнительный директор RCC Николай Клименко Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Известно ли, сколько человек посмотрели бой Шлеменко — Илич в прямом эфире?

— По-моему, в районе четырёх миллионов, если не ошибаюсь.



— Бой Шлеменко — Исмаилов будет транслироваться на РЕН ТВ?

— Пока у нас переговоры с РЕН ТВ. В принципе, контракт с РЕН ТВ на трансляцию этого поединка будет заключён.

— В связи с февральскими событиями стало ли сложнее привлекать зарубежных бойцов?

— Да, сложности появляются. Это проблемы с визами, не так легко получить. Не все бойцы готовы к нам ехать. Есть у кого-то свои политические убеждения. Но самый основной поток — это Бразилия. С ними таких трудностей нет, но цена перелётов возрастает и логистика усложняется.



— Александр Шлеменко сказал, что его бой с Иличем будет также показан за пределами России. Можете раскрыть, в каких странах показали этот бой?

— На самом деле мы не делали трансляцию за рубеж. То есть когда мы сможем выложить его на YouTube-канал через неделю, только тогда нас все смогут увидеть.



— На вас не выходили даже сербские бродкастеры?

— Мы раньше работали с одним дистрибьютором, но были определённые сложности в феврале. Из-за этого некоторые телеканалы не были готовы нас взять. Можно сказать, что мы не продлили наши отношения.

«Мы готовы увидеть Александра Емельяненко в нашей лиге»

— Как Александр Емельяненко оказался в Екатеринбурге?

— Я знаю, что он искал новый виток в своей карьере. Емельяненко снова хотел перезапустить её. На нас вышел его менеджер Никита Бурчак. Александр проделывает огромную работу, и Никита реально помогает ему каждую минуту и находится рядом. Со своей стороны мы ему предоставили академию, зал и тренеров, которые смогли ему помочь. И, помня, каким он был в первые дни приезда и какой он сейчас, это абсолютно разные Александры. И сейчас он такой весёлый и улыбающийся.



Раньше я даже очень сильно сомневался в его возвращении. В любом случае он проделывает огромную работу и тренируется два раза в день. И в его глазах опять появился огонёк. И если он протянет эту историю не на один-два месяца, а хотя бы на полгода, то я думаю, он сможет вернуться в спорт и дать конкуренцию бойцам тяжёлого веса.



— В каком состоянии он прибыл к вам?

— В плохом, очень плохом. Он еле передвигался. Старый образ жизни оказал сильное влияние.

— Поначалу вы тоже думали, что это конец его карьеры?

— Если честно, то да. Я думал, что он не сможет вернуться. А то, что он выходит из такого состояния, удивило меня так же, как и нокаут от Илича. И люди, находящиеся с ним рядом, реально начинают верить в него.



— В одном из недавних интервью Емельяненко сказал, что хочет остаться в Екатеринбурге и ищет жильё. Вы ведёте с ним переговоры на следующий год?

— Мы сказали ему, что если он проведёт достойный бой с Дациком, то мы готовы увидеть его в нашей лиге.



— То есть вы ему предложите контракт в случае достойного или успешного боя с Дациком?

— Да.



— Где бы вы больше хотели увидеть его — в кулачных боях или ММА?

— И там и там. Я думаю, в кулачке он тоже будет интересен. У меня есть планы по нему. У меня есть имя, с кем я готов провести поединок. Но сначала мы ждём боя с Дациком.



— Чем, по вашему мнению, закончится его бой с Дациком?

— Мы знаем, что у Александра были проблемы с защитой. И если в первые минуты боя он сможет поработать на дистанции и не дать Дацику зайти на свою колотушку, то я думаю, что у него будут все шансы на победу. Даю 60 на 40 в пользу Александра.