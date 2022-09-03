Судья лишил бойца пары лет жизни на глазах у Трусовой. А победитель чуть себя не покалечил

Вечером 2 сентября в Москве состоялся турнир ММА Серия-55, в главном событии которого Сергей Бобрышев победил Зияда Садайли. В мейн-карде также состоялся поединок Магомеда Кадиева и Бахтовара Юнусова – бой представителей легчайшего веса завершился максимально странно.

До схватки с Юнусовым Кадиев провёл лишь один бой в ММА Серии. Магомед завершил поединок с Фуадом Мусаевым победой удушающим приёмом в первом раунде. Дагестанский боец также выступал в ACA Young Eagles и Fight Nights, его профессиональный рекорд перед схваткой 2 сентября составлял 8-2.

Таджикистанец Юнусов – непобеждённый боец, который шёл на серии из шести побед перед встречей с Кадиевым. Можно сказать, что Бахтовар – воспитанник ММА Серии: лишь однажды он бился за пределами этого промоушена, когда успешно выступил в Brave CF.

Оба бойца были настроены работать первым номером, а потому поединок с первых минут выглядел динамично, хоть и по большей части проходил в партере. Кадиев и Юнусов пытались поймать друг друга на приём – у обоих были успехи, но довести до сдачи не выходило.

В начале второго раунда Юнусову удалось задушить соперника из положения сверху. Кадиев начал терять сознание, и рефери подошёл ближе, чтобы увидеть состояние Магомеда. Бахтовар решил, что рефери хочет остановить поединок, и прервал удушение. Но на этом бой не закончился – официально судья не сказал слово «стоп», поэтому поединок продолжался, хотя по Кадиеву было видно, что он не готов продолжать. Бахтовар слегка замешкался, а затем донёс до головы уже финишированного соперника ещё несколько хаммерфистов, чем наверняка лишил его пары лет жизни.

После зафиксированной разгильдяем-судьёй победы Юнусов побежал праздновать. Он прыгнул сальто назад и чуть не убился – приземлился на шею и чудом избежал повреждения. Со стороны такой трюк выглядел жутко и в то же время нелепо. Зачем вообще так феерично праздновать столь неоднозначный финиш? Этот поединок – иллюстрация случая, когда наиболее достойно выглядит проигравший боец, а не победитель и даже не рефери.

Права на видео принадлежат ММА Серии.

Благодаря победе Юнусов завоевал бронзовый пояс ММА Серии. Трофей он получил из рук гостей турнира, серебряного призёра Олимпийских игр Александры Трусовой и чемпиона ОИ Марка Кондратюка. Интересно, как долго юные спортсмены отходили от увиденного – они сидели на трибунах, и все чудеса поединка происходили у них на глазах.