Нокаутировала соперницу и показала грудь! Раньше эта красотка играла в «полуголый» футбол

Ассортимент отечественных промоушенов, занимающихся кулачными боями, весьма богат. Поэтому российский зритель сравнительно нечасто обращается к американскому Bare Knuckle FC, который вообще-то считается законодателем мод в боях на голых кулаках. А там есть на что посмотреть! Причём сейчас мы говорим не только про бескомпромиссные зарубы или кровавые нокауты. Ведь в заграничном промоушене хватает и раскованных девушек!

Сегодня в Таиланде состоялся турнир BKFC Thailand 3, где выступала в том числе и Тай Эмери — скандально известная спортсменка и модель. 35-летняя девушка проводила свой первый бой на голых кулаках: ранее она успешно дебютировала в любительских ММА. А вообще Эмери получила известность как спортсмен знаменитой «лиги в нижнем белье», где девушки играют в американский футбол полуголыми. Что пользуется невероятной популярностью у зрителей.

Тай любит и умеет эпатировать публику. Но в этот раз она «зажгла» по-настоящему. Сначала девушка буквально избила свою сопернику уже в первом раунде, красиво победив нокаутом. А потом, чтобы окончательно свести с ума зрителей, запрыгнула на канаты и задрала майку! Трибуны встретили «внезапное обнажение» шумной овацией — Эмери точно пришлась по вкусу азиатским любителям спорта. Ну и показала, зачем её пригласили в бойцовский промоушен.

Конечно, бывшую футболистку теперь наверняка ждёт денежный штраф. Хотя бы формальный: иначе подобные празднования станут слишком популярными. С другой стороны, Тай точно подняла интерес к боям на голых кулаках. Во всяком случае, среди тайских зрителей. Учитывая, что сейчас в спорте почти всё решает эпатаж, руководство BKFC наверняка довольно потирает руки. И точно не уволит Эмери — слишком она полезна для промоушена. И хороша собой.