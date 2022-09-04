Техника победила неуклюжую мощь. Ган впервые упал, но потом нокаутировал Туивасу

Для дебютного турнира промоушена UFC в Париже организаторы подобрали весьма солидный кард участников. С главным боем сомнений не имелось: в нём обязательно должен был драться знаменитый Сириль Ган. Француз совсем недавно едва не стал чемпионом, выстояв все пять раундов против самого Фрэнсиса Нганну. Теперь же первый номер рейтинга тяжеловесов UFC должен был выступить перед родными болельщиками.

В соперники ему подобрали Тая Туивасу — улыбчивого, пухлого, но крайне опасного парня из Новой Зеландии. Кажущийся чуть неуклюжим Тай шёл на серии из пяти побед в UFC, причём все были добыты нокаутами. В последнем поединке Туиваса буквально катком переехал рекордсмена промоушена Деррика Льюиса, отправив того отдыхать брутальным ударом локтем. Лёгкой прогулки для Гана сегодня точно не ожидалось, ведь новозеландец — крепкий орешек.

Поединок начался с активной, но одновременно весьма осторожной работы в стойке. Спортсмены ни на секунду не забывали про защиту: как Ган, так и Туиваса активно пользовались блоком. Как и ожидалось, француз лучше выглядел в работе на ногах, а его соперник выбрасывал больше силовых ударов. При этом оба очевидно берегли силы, помня о пятираундовом статусе боя.

Во второй пятиминутке ситуация в октагоне не менялась, Тай никак не мог подобраться к неудобному оппоненту. Впрочем, и Сириль нечасто попадал своими атаками. Но на третьей минуте Туиваса внезапно задел подбородок француза, тот оказался в нокдауне — первом за карьеру! Потом огромные парни начали рубиться на средней дистанции: Ган выкидывал жёсткие колени, новозеландец отвечал размашистыми хуками. Концовка раунда вышла действительно огненной при заметном преимуществе Сириля.

В третьем раунде француз атаковал уже намного чаще и точнее. Лицо Туивасы было разбито достаточно серьёзно, в паре эпизодов он чудом избежал нокаута. Сириль уверенно набирал очки, легко и технично избивая новозеландца. Тот какое-то время держался на морально-волевых, но после очередной чудовищной серии рухнул на канвас — это нокаут! Шикарная победа Гана: этот парень готов снова претендовать на пояс?