Реликвии Холифилда никому не нужны? $ 100 тыс. за перчатки боя с Тайсоном — это перебор

28 июня 1997 года состоялся один из самых скандальных боёв в истории бокса — матч-реванш между Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом. Как известно, он закончился дисквалификацией Тайсона за то, что он откусил часть уха у Холифилда в третьем раунде.

Это случилось из-за того, что Эвандер неоднократно и умышленно бодал Майка головой, что взбесило легенду. Помимо этого, существует версия, что таким образом Тайсон хотел избежать очередного поражения. К тому моменту после трёх раундов он проигрывал у всех судей со счётом 29-26.

Прошло 25 лет с того поединка, и с тех пор сохранился один ценный раритет, который почему-то никому не нужен. Это перчатки, в которых дрался Холифилд. Из-за того, что бой продлился всего лишь три раунда, перчатки сохранились в хорошем состоянии.

Перчатки Холифилда не могут продать на аукционе Фото: auction.lelands.com

Они были изготовлены известной компанией Everlast. На логотипе в районе манжеты есть подпись чёрным маркером «Holyfield #1». И они были выставлены на аукцион. Организаторы торгов рассчитывали, что они принесут как минимум $ 100 тыс., но они и близко не достигли этой заветной цифры. Перчатки выставлялись на торги пять раз. И максимальное предложение составило всего лишь $ 12 155.



То есть перчатки с такого эпохального события, которые прикасались к голове самого Тайсона и стали частью истории, оценены в 732 тысячи рублей. Поразительно, учитывая контекст и масштабность события. Известно, что торги заканчиваются в конце сентября. Организаторы до сих пор рассчитывают, что минимальная необходимая сумма будет достигнута.