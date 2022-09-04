Реликвии Холифилда никому не нужны? $ 100 тыс. за перчатки боя с Тайсоном — это перебор

28 июня 1997 года состоялся один из самых скандальных боёв в истории бокса — матч-реванш между Майком Тайсоном и Эвандером Холифилдом. Как известно, он закончился дисквалификацией Тайсона за то, что он откусил часть уха у Холифилда в третьем раунде.
Это случилось из-за того, что Эвандер неоднократно и умышленно бодал Майка головой, что взбесило легенду. Помимо этого, существует версия, что таким образом Тайсон хотел избежать очередного поражения. К тому моменту после трёх раундов он проигрывал у всех судей со счётом 29-26.
Прошло 25 лет с того поединка, и с тех пор сохранился один ценный раритет, который почему-то никому не нужен. Это перчатки, в которых дрался Холифилд. Из-за того, что бой продлился всего лишь три раунда, перчатки сохранились в хорошем состоянии.
Перчатки Холифилда не могут продать на аукционе
Фото: auction.lelands.com
Они были изготовлены известной компанией Everlast. На логотипе в районе манжеты есть подпись чёрным маркером «Holyfield #1». И они были выставлены на аукцион. Организаторы торгов рассчитывали, что они принесут как минимум $ 100 тыс., но они и близко не достигли этой заветной цифры. Перчатки выставлялись на торги пять раз. И максимальное предложение составило всего лишь $ 12 155.
То есть перчатки с такого эпохального события, которые прикасались к голове самого Тайсона и стали частью истории, оценены в 732 тысячи рублей. Поразительно, учитывая контекст и масштабность события. Известно, что торги заканчиваются в конце сентября. Организаторы до сих пор рассчитывают, что минимальная необходимая сумма будет достигнута.
- 4 сентября 2022
-
11:37
-
10:15
-
09:49
-
09:33
-
09:28
-
08:31
-
08:06
-
07:18
-
02:54
-
02:35
-
02:30
-
02:17
-
02:08
-
01:35
-
01:18
-
00:43
-
00:36
-
00:15
- 3 сентября 2022
-
23:46
-
23:37
-
22:34
-
22:11
-
21:59
-
21:47
-
21:27
-
21:14
-
20:07
-
18:48
-
18:38
-
18:19
-
17:05
-
16:18
-
16:00
-
15:10
-
14:08