«Организуйте бой с Илоном Маском!» Цукерберг удивил уровнем ММА и привёл в восторг Конора

Личность Марка Цукерберга за годы его известности изучена со всех сторон, но даже в таких людях со временем находятся новые грани. Американский медиамагнат поразил весь мир, когда в соцсетях (ему же принадлежащих) опубликовал ролик со своей боевой тренировки.

На видео Марк спаррингует с экс-бойцом Bellator Кхаем Ву по правилам ММА. Мужчины бодро поработали и в стойке, и в партере – и Цукерберг выглядел очень круто для его уровня. Обладатель состояния примерно в $ 60 млрд хлёстко бил руками и без проблем выкидывал хай-кики. А на земле он придумывал выходы на болевой приём – ловил Ву на армбар, и тот однажды даже постучал. Нет сомнения, что спарринг-партнёр работал с Цукербергом не в полную силу. Кхай Ву – не топовый боец, но любой профессионал не стал бы травмировать новичка, особенно такого, как Марк Цукерберг.

38-летний Марк увлёкся ММА во время пандемии коронавируса, о чём он рассказал на записи подкаста Джо Рогана. По словам миллиардера, он не понимает, как жил без этого вида спорта раньше: «По сути, я собрал кучу рекомендаций и проверил их у группы людей, которых я знаю. В итоге я тренировался с Дейвом Камарильо из Gorilla Jiu Jitsu (работал с Даниэлем Кормье и Кейном Веласкесом. – Прим. «Чемпионата»). Он классный, отличный парень. Я чувствую, что учусь многому. Это действительно лучший вид спорта. Вопрос не в том, как я попал в это. Скорее, «как я мог не знать об этом до сих пор?»

Примерно через пять минут после первой тренировки я подумал: «Где это было всю мою жизнь?» Мама заставила меня заниматься тремя университетскими видами спорта, и моя жизнь пошла не туда, когда я решил заняться фехтованием вместо борьбы в старшей школе», – объяснял медиамагнат.

Цукерберг не только занимается боевыми искусствами и смотрит соревнования, но и пытается рассказать об этом другим. Он сказал, что нанял несколько успешных спортсменов для тренировок. «В этом есть что-то такое первобытное. С тех пор я познакомил с ММА кучу друзей. Это было очень весело, потому что теперь мы вместе тренируемся и боремся. Каждый человек, которого я знакомил с единоборствами, говорил: «Это потрясающе», – радовался Марк.

Помимо того, что Цукерберг прокачивает навыки смешанных единоборств, по информации MMA Junkie, в конце июня он встретился с президентом UFC Даной Уайтом за ужином. Неизвестно, с какой целью виделись два успешных босса, но в нескольких интервью Дана говорил, что знает о любви Цукерберга к ММА.

Марк Цукерберг Фото: Kevin Dietsch, Dimitrios Kambouris/Getty Images

Скиллы миллиардера похвалил и другой богач – Конор Макгрегор увидел ролик и прокомментировал его в соцсетях. «Эй! Чертовски классный Марк!» – написал Ноториус, к которому присоединились многие бойцы и тренеры. Фанаты же мечтают о поединке Цукерберга против Илона Маска. Один из пользователей напомнил о мощном боевом бэкграунде основателя Tesla: «Организуйте бой Цукерберга против Илона Маска на Triller 2023! Маск тренировался в бразильском джиу-джитсу, а также имеет опыт в киокушинкай карате, тхэквондо и дзюдо».

Но этот поединок точно останется где-то в фантазиях: сложно представить, кем должен быть человек, который организует такой поединок. И главное, сколько нужно заплатить этим парням, чтобы по-настоящему их мотивировать.